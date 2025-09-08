創立45周年を記念し「本物の美しさを次の時代へ」繋いでいく決意を込めたブランドムービーを制作。東京メトロ新橋駅改札前のサイネージをジャック

株式会社アフロ

株式会社アフロ(本社:東京都中央区、代表取締役:⻘木 紘二、以下「アフロ」)は、創立 45 周年を記念しストックフォトサービス・アフロのブランドムービー「本物の美しさを次の時代へ」を制作いたしました。このブランドムービーの公開を記念して、9月8日から 9月14日の期間、東京メトロ新橋駅のJR方面改札前通路のサイネージをジャックいたします。

■放映日時/場所

東京メトロ 新橋駅 JR方面改札前通路

東京メトロ 新橋駅 JR方面改札前通路: 9月8日(月)～9月14日(日)

東京メトロ 赤坂見附駅 丸ノ内線ホーム内: 9月1日(月)～9月30日(火)

■作品を次の時代に繋いでいく使命

昨今、生成AI技術等の普及により、幅広い作品が次々と生み出されるようになりました。一方でコンテンツが消費される速度は格段に速くなり、素晴らしい作品であっても時代の波に飲まれ、忘れられてしまう現状があります。

ブランドムービーはアフロがお預かりをしている数々の作品のご紹介をしながら、次世代へ作品を繋いでいく決意を込めた内容となっています。

このムービーは、東京メトロ赤坂見附駅 丸ノ内線ホーム内のビジョンでも放映されています。

東京メトロ新橋駅・赤坂見附駅に足を運ばれた際はぜひご覧ください。

■ブランドムービー

動画は YouTube からもご覧いただけます。

https://youtu.be/mlOpMGg4LwY (横型 30 秒)

https://youtu.be/d4vk8tAfyzo (横型 15 秒)

https://youtube.com/shorts/X_OzuXzQzoE (縦型 30 秒)

https://youtube.com/shorts/qlvLrZr_Y-U (縦型 15 秒)

◾素晴らしい作品を次世代に繋いでいくために-著名作家アーカイブプロジェクトを始動-

また、作品を次の時代へ繋いでいくための取り組みの一環として著名な作家の写真やアー ト作品・イラストなどをアーカイブし、プロモーションや支援を行うことを目的として「著名作家アーカイブ」プロジェクトを始動しました。

詳細は特設サイトをご覧ください。

▼著名作家アーカイブ サイト

https://group.aflo.com/artist_archive/

■ 参加作家(敬称略、2025 年 9 月時点)

海野和男、大山行男、Galen Rowell、齋藤康一、高砂淳二、竹内敏信、田中光常、内藤忠行、 長岡秀星、中谷吉隆、中村征夫、野町和嘉、水谷章人、三好和義

■ 株式会社アフロについて

株式会社アフロでは、ストックフォトサービスを中心に、写真撮影・映像制作、プリント・デザイン制作など、お客様の「ビジュアルコミュニケーションのパートナー」としてあらゆるサービスをご提供しています。

ストックフォトサービス「アフロ」（https://www.aflo.com/）は、1億点を超える高品質な写真・イラスト・動画・絵画などを提供する国内最大級の老舗ストックフォトサービスです。各種広告物をはじめ、雑誌や書籍、テレビ番組、ウェブサイトなど様々な場面で使える人気のクリエイティブコンテンツや、最新の報道写真や映像コンテンツを提供しています。

人物や風景、食のイメージ、小物、自然、動物といった写真をはじめイラスト・海外名画、そしてCGまで。様々なストックフォト&ベクター素材、動画素材をお探しいただけます。 また、出版・報道の業務に携わる方には、毎日入荷する最新のニュース・スポーツ・エンタメコンテンツや、歴史的・学術的なコンテンツから検索していただくことができます。

オンラインで、24時間365日、必要なコンテンツをすぐにダウンロードできるのはもちろん、カスタマーセンターは年中無休（営業時間9:00～よる10時まで）で営業しております。電話にてお問合せいただくことも可能です。

会社名：株式会社アフロ

所在地：〒104-0045 東京都中央区築地4-1-17 銀座大野ビル5F

代表者：代表取締役 青木 紘二

コーポレートサイト：https://group.aflo.com/