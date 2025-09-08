(株)インボイス、2025年9月16日(火)より税理士が解説、決算書の読み方セミナー(全3回)の損益計算書編の配信を発表

株式会社インボイス

約16,000社に対して通信費や水道光熱費などの一括請求サービス「Gi通信」「OneVoice公共」を提供する、株式会社インボイス（代表取締役：加茂 正巳 本社：東京都千代田区）は、アクタス税理士法人（代表：粕谷 直人 本社：東京都港区）の藤田 益浩氏にご登壇いただいた「税税理士がホワイトボードで解説！決算書の読み方 Vol.1 損益計算書」の再放送を期間限定のオンデマンドセミナー形式で配信することをお知らせ致します。

詳細：https://media.invoice.ne.jp/seminar/2025916_19.html

セミナー概要

◆配信期間：2025年9月16日(火) 9:00 ～19日(金) 18:00 まで

◆再生時間：約50分

◆講演テーマ：【再放送】税理士がホワイトボードで解説！決算書の読み方 Vol.1 損益計算書

◆参加費：無料

◆開催形式：オンデマンド

セミナー詳細

「忙しくて部下に決算書の実践的な見方を教える時間がない…」

このような課題をお持ちのメンバーの育成に関わる管理職の方に向け、本に書いてある知識をなぞるのではなく、税理士が実際の業務で活用する視点から、決算書を使える情報として読み解くための実践的なノウハウを、ホワイトボードを活用し講義形式で解説します。



日々の経理業務が最終的にどう決算書に繋がるのか、そしてその数字が会社のどのような状態を語っているのかを理解することで、経理担当者としての視座を高め、経営層とのコミュニケーションや部門間の連携もスムーズになるかと思います。



今回のセミナーは、第一弾として【損益計算書】について、売上や利益といった会社の「稼ぐ力」を示す損益計算書の本質を、税理士ならではの切り口で紐解きます。

経理チーム全体のレベルアップや、若手社員の基礎力向上にお役立ていただける内容となっておりますので、是非お気軽にご視聴下さい。

申込み・詳細：https://media.invoice.ne.jp/seminar/2025916_19.html

今後再放送予定の「決算書の読み方」シリーズ

タイトル：【再放送】税理士がホワイトボードで解説！決算書の読み方 Vol.2 貸借対照表

開催時期：2025年9月22日(月) 9:00～9月26日(金) 18:00（再生時間：30分）

申込・詳細：https://media.invoice.ne.jp/seminar/2025922_26.html

タイトル：【再放送】税理士がホワイトボードで解説！決算書の読み方 Vol.3 キャッシュフロー計算書

開催時期：2025年9月29日(月) 9:00～10月3日(金)18:00

申込・詳細：https://media.invoice.ne.jp/seminar/2025929_103.html

運営メディア

〇請求書に関するお役立ち情報サイト

https://media.invoice.ne.jp/

本件に関する問合せ先

株式会社インボイス マーケティング推進部

インボイス総合研究所 所長

田嶌 健

TEL：03-5275-7241

メールアドレス：inv-mktg@invoice.ne.jp