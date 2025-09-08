2025年 オリコン顧客満足度(R)調査 へーベルメゾンが賃貸マンションにおいて【第1位】獲得

旭化成ホームズ株式会社

旭化成ホームズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大和久 裕二）および旭化成不動産レジデンス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋 謙治）は、オリコン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小池 恒）が 9 月1 日に発表した2025年 オリコン顧客満足度(R)調査 賃貸マンションにおいて賃貸住宅「へーベルメゾン」が【第1位】に選ばれましたことをお知らせいたします。なお、賃貸マンションカテゴリの調査は今回が初めてであり、ヘーベルメゾンは同部門の9つに及ぶ項目全てで1位に選ばれました。

2025年 オリコン顧客満足度(R)調査 賃貸マンション【第1位】

当ランキングは、賃貸マンションを取り扱う企業61社について、過去6年以内に賃貸マンション・アパートに入居し、現在も居住している人、2,205人を対象に調査した結果に基づくものです。評価項目は「デザイン」「マンションの構造・設計」「住戸の構造・設計」「住戸設備」「共有設備」「管理対応」「立地」「周辺環境」「家賃の納得感」の9つの項目があり、その全ての項目において1位を獲得いたしました。

ご評価いただいた皆様のアンケート内容の一部をご紹介

良かった点：へーベルメゾンの良かったと感じた点とはどのようなことですか。

●内装がおしゃれ、収納が多い、部屋が広い、気密性が高い。（20代 女性）

●明るい雰囲気の建物で共有部もキレイにしてくれているので、家に帰るのがより嬉しくなる。（40代 女性）

●環境に優しく、ペットとともに生活できる点。（40代 男性）

●家賃に対して設備が良いこと。依頼したことに対して対応が早くて助かる。（50代 女性）

他者への推奨意向：友人・知人や同僚に、どの程度へーベルメゾンをすすめたいか。また、そのように思われるのはどのような理由からですか。

●家賃の設定に納得感があり、部屋のつくりもかなり広くなっているため。（20代 男性）

●総合的に設備が整っていると感じるし、災害に対する実績があるから。（30代 女性）

●ペットと暮らすことに関して最適。（30代 男性）

●何か問題が起こった時に問い合わせたらすぐに対処してもらえるので安心して住めるから。（30代 女性）

＊出典：2025年 オリコン顧客満足度(R)調査 賃貸マンション 実際の利用者コメントより

（調査期間：2025/05/30～2025/06/11）

【調査概要】2025年 オリコン顧客満足度(R)調査 賃貸マンション

■調査主体：株式会社oricon ME

■調査方法：インターネット調査

■サンプル数：2,205人

■調査企業数：61社

■規定人数：100人以上（※ただし、主要都市別部門の規定人数はN=50で算出）

■調査期間：2025/05/30～2025/06/11

■定義：賃貸用として設計されている集合住宅ブランド。分譲マンションの一部が賃貸用として貸し出されているものや、UR賃貸住宅、公営住宅は対象外とする。

■調査対象者

性別：指定なし

年齢：18～84歳

地域：全国

条件：以下すべての条件を満たす人

1）過去6年以内に自身が居住する目的で賃貸マンション・アパートに入居し、現在も居住している。

2）入居する物件の選定に関与した。

3）家賃を自身または自身と同居人で全額自己負担している。ただし、社宅として入居した人は除く。

◆株式会社oricon ME 2025年 オリコン顧客満足度(R)調査 賃貸マンション

URL：https://life.oricon.co.jp/rank-rental-condominiums/

《ご参考》へーベルメゾンについて

この度受賞いたしました「へーベルメゾン」は、耐震・耐火性能が高く評価されてきた戸建住宅「へーベルハウス」と共通の構造躯体を持つ、HEBEL HAUSの賃貸住宅です。多様な入居者ニーズや地域ごとの特性を見極め、社会に対しても価値のある、個性豊かな集合住宅を展開しています。高い資産価値を維持する強靭な家づくりの技術を土台としながら、入居者様の安心・安全な暮らしと、オーナー様の長期安定経営を支えます。

