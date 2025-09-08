コンカー、Anfiniが企業の間接費業務改革に向けた協業を開始

株式会社コンカー

出張・経費管理クラウドのリーダーである株式会社コンカー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：橋本 蘒生、以下 コンカー）は株式会社Anfini(本社：東京都港区、代表取締役：橋本 純、以下 Anfini)との協業を開始します。

近年、間接費業務のデジタル化は急速に進展し、AIやビッグデータを活用して業務改革に取り組む企業が増えています。業務改革の成功には、サービスの適切な選定のみならず、迅速な導入と確実な運用、そしてユーザーが即時に利用できる環境の実現が重要です。





Anfiniはこれまでの豊富なコンサルティング経験とSAP製品の再販および導入支援のノウハウを活かし、SAP Concurの「セル・パートナー」および「インプリメンテーション・パートナー」として、再販・導入支援サービスを提供いたします。 具体的には、お客様の業務課題やニーズに応じたSAP Concurの活用提案から導入計画の策定支援、運用に向けた教育支援まで幅広くサポートし、企業の間接費業務の効率化とデジタル化を促進します。Anfiniの高度な知見とSAP Concurの融合により、企業の経費精算や出張管理業務の生産性向上とデータドリブン経営の実現に貢献します。

今後、コンカーはパートナーとの連携を通じて日本企業のDX推進と生産性向上を総合的に支援し、サービスのさらなる拡充と企業競争力の強化に貢献してまいります。

- 株式会社Anfiniについて

株式会社Anfiniは、2021年に設立された新時代の総合コンサルティングファームです。

大手コンサルティングファーム出身者が集結し、コンサルティング事業、エデュケーション事業、 AI事業、ビジネスメディア事業の4本柱で、多角的かつ革新的な価値提供を行っています。戦略策定からITソリューション導入まで幅広いコンサルティングサービスを提供し、特にデータドリブン経営やSAP導入支援に強みを持ちます。また、日本初のコンサルティング業界向けプラットフォーム「OneConnect」を運営し、業界全体の進化と成長を推進し、ベストベンチャー100に選出されています。

株式会社Anfiniは、クライアントと社員の双方に価値を届けることを目指しています。

Anfiniの関連情報については、以下リンクをご覧ください。

https://anfini-group.com/

- 株式会社コンカーについて

世界最大の出張・経費管理クラウド SAP Concur の日本法人で、2010年10月に設立されました。『Concur Expense（経費精算・経費管理）』・『Concur Travel（出張管理）』・『Concur Invoice（請求書管理）』を中心に企業の間接費管理の高度化と従業員の働き方改革を支援するクラウドサービス群を提供しています。

コンカーの詳細については www.concur.co.jp(https://www.concur.co.jp/) をご覧ください。

- SAP Concurについて

SAP Concurは、出張、経費、請求書管理を統合したソリューションを提供する世界有数のブランドであり、これらのプロセスの簡素化と自動化を追求しています。高い評価を得ているSAP Concurのモバイルアプリは、社員の出張をサポートし、経費を自動で入力し、請求書の承認を自動化します。AIを使いリアルタイムのデータを統合、分析することで、効率的な支出管理を行うことが可能です。SAP Concurのソリューションは、手間の掛かる作業をなくし、お客様の業務効率化に貢献、最高の状態でビジネスを進めることができるようサポートします。詳細はconcur.com(https://www.concur.co.jp/)またはSAP Concur ブログ(https://www.concur.co.jp/blog)をご覧ください。

SAP、SAPロゴ、記載されているすべてのSAP製品およびサービス名はドイツにあるSAP SEやその他世界各国における登録商標または商標です。またその他記載された会社名およびロゴ、製品名などは該当する各社の登録商標または商標です。

(C) 2025 SAP SE または SAP 関連会社。無断複写・転載を禁じます。この資料に関する使用条件、免責条項、開示、または制限については、www.sap.com/legal-notice の法的通知を参照してください。