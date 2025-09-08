「堺 NeXt Drive」採択企業5社を決定しました

堺市役所

堺市では、市内企業によるデジタル技術を活用した新規事業創出やビジネス変革への挑戦を支援するプログラム「堺 NeXt Drive（堺市DX新規事業創出業務）」を、令和7年度より本格始動しています。

このたび、書面審査及び面談審査を経て、本プログラムの支援対象企業5社を採択しました。採択企業は今後約半年間、専門家による伴走支援やワークショップを通じて、デジタル時代にふさわしい新たなビジネスモデルの構築に挑戦します。

1 採択企業（50音順）

企業名：株式会社アキボウ

代表者：代表取締役社長 西木 一彦

企業HP：https://www.akibo.co.jp/

企業名：株式会社河辺商会

代表者：代表取締役社長 福田 康一

企業HP：http://www.kawabe-co.com/

企業名：ナカバヤシ株式会社

代表者：代表取締役 中林 一良

企業HP：https://www.nakabayashi.co.jp/

企業名：株式会社4B

代表者：代表取締役 山本 崇一郎

企業HP：https://taru-bar.com/

企業名：和田精工株式会社

代表者：代表取締役社長 和田 一宏

企業HP：https://www.wtw.co.jp

2 「堺 NeXt Drive（堺市DX新規事業創出業務）」の今後のスケジュール（予定）

本プログラムに採択された5社と、堺DX推進ラボ参画機関のうちオブザーバーとして参画いただける企業を対象として、以下のとおりセミナーを開催します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/100533/table/246_1_52a47013d9a49a874343781f64d27a0f.jpg?v=202509090257 ]

※成果報告会に関する詳細情報は決定次第、以下の堺市ホームページに掲載します。

https://www.city.sakai.lg.jp/sangyo/shienyuushi/dx_shien/sakai_next_drive.html

※本プログラムでは、堺市より委託を受けた有限責任監査法人トーマツが運営事務局となり、伴走支援を実施します。

3 堺DX推進ラボ

堺DX推進ラボは、事務局の堺市を含め市内の産学官金17機関が連携し、市内企業のデジタル化・DX推進を地域ぐるみで支援する体制です。令和5年10月に、経済産業省とIPA（独立行政法人情報処理推進機構）が選定する「地域DX推進ラボ」に認定されました。

また、堺DX推進ラボの地域ぐるみでDXを支援する取組が「日本DX大賞2025」支援部門奨励賞を受賞しました。詳細は、以下の堺市ホームページ及び日本DX大賞のプレスリリースをご確認ください。

【堺市ホームページ】https://www.city.sakai.lg.jp/sangyo/shienyuushi/dx_shien/sakaidxsuishinlabo.html

【日本DX大賞プレスリリース】https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000230.000100533.html

4 その他

本プログラムは堺市が事務局を務める「堺DX推進ラボ」の枠組みを活用し、産学官金の連携による地域ぐるみの支援体制の下で展開されます。堺市では、DXを通じた地域企業の成長を更に加速させ、モデル企業の創出や市内企業全体のDX推進に向けた機運醸成に取り組みます。

詳細は、以下の堺市ホームページをご確認ください。

https://www.city.sakai.lg.jp/sangyo/shienyuushi/dx_shien/sakai_next_drive.html