英検書売上No.1の旺文社が「英検(R)ライティングAI採点」公式版をリリース！

教育出版社の株式会社旺文社（東京都新宿区、代表取締役社長 粂川 秀樹）は、生成AIと独自の技術を組み合わせ、実用英語技能検定（以下、英検）に特化したライティングAI採点（公式版）をリリースしたことをお知らせいたします。本システムは英検書売上No.1（※1）の旺文社が開発し、2024年12月にβ版を公開、その後β版ユーザー調査で満足度90％を達成（※2）しました。このたびリリースした公式版は、９月５日刊行の『2025-2026年対応 直前対策 英検(R)3回過去問集』のWeb特典の機能として、アプリ「学びの友」でご利用いただけます(※3)。

「学びの友」公式サイト https://manatomo.obunsha.co.jp/

※1 日販調べ（2024年1月～12月の英検書ジャンル売上部数より）。「英検書」は英検対策用の書籍を指します。

※2 旺文社「英検カコモン ライティングAI採点β版ユーザー調査（2024.12.19-2015.3.9）（n=125） 設問「AI採点β版の満足度を教えてください」に対し、64.8％が「満足」、28.8％が「やや満足」と回答。合計93.6％のユーザーが「満足」と回答。

※3 アプリ「学びの友」のご利用には「旺文社まなびID」への登録（無料）が必要です。また、「学びの友」ライティングAI採点機能は一部有料です。

■ライティングAI採点とは

長年にわたる過去問研究とユーザーの解答データ分析により、旺文社が独自のノウハウとAIを融合させて開発したライティングAI採点システムです。英検ライティングの問題を選んで、解答を入力し採点ボタンを押すと、AIが即時に採点・評価してくれます。スコアアップに狙いを定めて作られた独自の評価基準をもとにAIがアドバイスしてくれるので、改善点が具体的にわかります。

■公式版で精度が向上しました！

公式版は、英検の４観点（内容・構成・語彙・文法）に基づき、旺文社独自の基準で評価するスコアに加え、１万件以上（※4）のライティング採点実績とユーザー調査をもとに評価コメントを改修。採点の正確性と評価コメントの品質が向上し、より効率の良いライティング学習をご提供できるようになりました。採点結果では、４観点ごとの評価、ユーザーの解答に対する修正案、スコアアップのヒントが提供されます。

※4 2025年９月１日時点

▼アプリ「学びの友」ライティングAI採点画面

■英検ライティングAI採点（β版）ユーザーの声

「身近に採点する人がおらず、ライティング対策ができていなかったが、このAI採点を通して自分の改善すべきところ、弱点を知り、勉強につなげることができたのでとても役立ちました！」（高校２年生）

「ChatGPTなどのAIはプロンプトを細かく書かないと適切な評価を得られないが、この『ライティングAI採点』は専用に開発されたものであるから、解答を打ち込むだけでよい。また、ただ単に間違ったところを指摘するのではなく、改善例と意識すべきポイントまで教えてくれて、やる気につながる。」（高校１年生）

「自己添削はあいまいになって、あっているかどうかわからないが、AIを使ったシステムだと、改善点など指摘してもらえる。」（中学生）

「社会人なので、なかなか教えてもらえる場所がない。要点を的確に指摘してくれて、コツもつかめる内容が明記されているのでとてもいい。」（社会人）

■旺文社公式アプリ「学びの友」、Webサービス「受験生ための英検(R)カコモン」に順次機能搭載

●「学びの友」

９月５日刊行の「2025-2026年対応 直前対策 英検(R) 3回過去問集」準１級・２級・準２級・３級では「学びの友」ライティングAI採点機能がご利用いただけます。書籍購入者はお試しでライティングAI採点を３回無料で受けられます。

現在、対象書籍の拡大を検討中です。

「学びの友」公式サイト https://manatomo.obunsha.co.jp/

●「受験生のための英検(R)カコモン」

現在ライティングAI採点（β版）を公開中の「英検カコモン」は、2025年10月に公式版にアップグレード予定です。準１級、２級、準２級プラス、準２級、３級のライティング問題に対応します。

「受験生のための英検(R)カコモン」公式サイト https://eiken-kakomon.obunsha.co.jp/

今後も継続的なアップデートを重ね、さらなる精度向上を目指し、ユーザーのみなさまの学びのサポートを続けてまいります。

※英検(R)は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。

※このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。

※AI採点について公益財団法人 日本英語検定協会による如何なる監修も指導も受けておらず、採点の品質について同協会から認められたものでは一切ございません。

※AI採点で生成されたコンテンツに関しては、ユーザー自身で確認と判断をお願いしています。

【会社概要】

学ぶ人は、変えてゆく人だ。

目の前にある問題はもちろん、人生の問いや、社会の課題を自ら見つけ、

挑み続けるために、人は学ぶ。

「学び」で、少しずつ世界は変えてゆける。

いつでも、どこでも、誰でも、学ぶことができる世の中へ。

私たちは、学ぶ人をずっと応援し続けます。

旺文社ブランドサイト URL： https://www.obunsha.co.jp/pr/change/

社名 ： 株式会社 旺文社

代表者 ： 代表取締役社長 粂川 秀樹

創業 ： 1931年（昭和6年）10月

本社 ： 〒162-8680 東京都新宿区横寺町55

TEL ： 03-3266-6400

事業内容 ： 教育・情報をメインとした総合出版と事業

URL ： https://www.obunsha.co.jp/