9月15日～18日のFM AICHIは朝から「Perfume のっち」が登場！

FM AICHI（株式会社エフエム愛知 名古屋 FM80.7MHz / 豊橋 FM81.3MHz）で毎週月～金曜の6:00～8:00に生放送でお送りしているラジオ番組「ONE MORNING AICHI」。9月15日（月）～18日（木）の放送では、ゲストにPerfumeののっちをお迎えします。

Perfumeののっち（右）と、番組パーソナリティの重田優平（左）（FM AICHIスタジオにて）

朝のワイド番組という事で、通常ゲストの入らない「ONE MORNING AICHI」ですが、パーソナリティの重田優平がPerfumeの大ファン、という事で特別に出演が決定。9月15日（月）～18日（木）の4日間に渡って、毎朝6時20分頃に重田とのクロストークの模様をお送りしていきます。9月17日にリリースされるPerfumeのオリジナルアルバム「ネビュラロマンス 後篇」の話や、9月22日、23日に開催されるライブ「Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME」の話の他、毎回「のっち！どっち！」と題した2択の質問に答えていただきます。早朝からのオンエア、ぜひお聴き逃しなく！

- 番組概要

タイトル：ONE MORNING AICHI

放送日時：毎週月～金 6:00～8:00

出演：重田優平（月～木） ※金曜は山内智貴が担当

2025年9月15日～18日ゲスト：のっち（Perfume）

放送局：FM AICHI (名古屋 FM80.7MHz / 豊橋 FM81.3MHz）

ONE MORNING AICHI Xアカウント(https://x.com/onemorning807)