クラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」で音声自動応答システムが利用できるオプションが追加！導入可能サービスが拡大しました

株式会社バルテック（本社：東京都新宿区）のクラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」は20年以上にわたり、全国の電話対応の効率化やコスト削減を重視する企業から支持を集めております。

その中で、さらなる利便性を求め中小規模の企業様や拠点でも「導入しやすい価格帯で高度な機能を利用したい」という多くの企業ニーズをいただいておりました。

それらのご要望にお応えするべく、従来プラチナプラン、プレミアムプランでご好評いただいておりました音声自動応答システムオプションをミドルプラン、スタンダードプランでもご利用できるようになりました。今回のオプション利用の拡大により中小企業から大規模オフィスまで多様な顧客導線設計を柔軟に行うことができ、電話窓口の品質向上に貢献します。

IVRが利用できるMOT/TELの詳細はこちら：https://www.mot-net.com/mottel(https://www.mot-net.com/mottel)



■IVRとは？

IVR（Interactive Voice Response）とは、電話にかかってきた際にあらかじめ録音された音声案内を流し、発信者が番号を押すことで応対先（部署やグループ）に自動的に振り分けるシステムです。これにより、無駄な取次ぎや長時間待機を回避し、業務の効率化が図れます。

その中で「オリジナルガイダンス」とは、ユーザーが自作・録音したオリジナルのアナウンス音声をIVRに登録して活用する機能を指します。たとえば、「新規のお客様は 1番を、既存のお客様は 2番を…」など、企業やサービスの用途に合わせて自由にカスタマイズ可能です。

オリジナルガイダンスは「企業の顔」＋「顧客対応の効率化」を両立させるために、代表電話からコールセンター、営業時間外対応、キャンペーン告知など幅広い場面で使えます。

IVRの詳細はこちら：https://www.mot-net.com/mottel/ivr(https://www.mot-net.com/mottel/ivr)

■IVR音声自動応答システム利用シーン

1. 代表電話の一次対応

「〇〇株式会社でございます。営業の方は1番、サポートは2番を押してください」

→部署や担当ごとに自動で振り分け、取次ぎの手間を省けます。

2. コールセンター・サポート窓口

「製品に関するお問い合わせは1、修理依頼は2を押してください」

→問い合わせ内容をあらかじめ仕分けして、担当部署へスムーズに接続。

3. 営業時間外のアナウンス

「本日の営業は終了いたしました。明日午前9時以降におかけ直しください」

→業務時間外の対応を自動化でき、顧客の不満を減らせます。

4. 繁忙時の待ち時間案内

「ただいま電話が混み合っております。恐れ入りますが、そのままお待ちいただくかWebフォームよりご連絡ください」

→ 顧客を待たせる際も印象を損なわずに案内可能。

5. キャンペーンやお知らせ

「現在、〇〇キャンペーンを実施中です。詳細はホームページをご覧ください」

→広告や営業ツールとして活用し、顧客に自然に情報を伝えられます。



■追加オプションの概要

IVRオリジナルガイダンス

自社オリジナルの音声ガイダンスを利用をオプションで可能となりました。

多様な顧客導線設計を柔軟に行うことができ、電話窓口の品質向上に貢献します。

■クラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」とは

クラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」は、インターネット経由で電話機能を提供するクラウド型の電話サービスです。MOT受付システムでの受付タブレットからの内線以外でも利用可能。社員同士の内線や会社番号を使った外線も利用できます。従来の会社電話（ビジネスフォン）機能+テレワーク中の電話環境も構築、法人携帯も固定電話も不要になり、電話環境の構築費用の削減にもつながります。

企業の業務効率化と顧客対応の質向上をサポートするサービスとして利用されており、迷惑電話対策から社員の電話応対管理まで、幅広いニーズに応えています。



クラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」について詳しくは：https://www.mot-net.com/mottel(https://www.mot-net.com/mottel)

■会社概要

株式会社バルテック

事業内容：ICT機器及びソフトウェアの開発・製造・管理

設立：1993年3月23日

所在地：〒163-1103 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー3階

URL：https://www.webjapan.co.jp/