タイ・バンコクに新店舗「colleize Thailand」をオープン！
株式会社Smarprise（本社：東京都港区、代表取締役：五十嵐 健、読み：スマープライズ、株式会社Brave group 100%子会社、以下「Smarprise」）とBrave group APAC(Thailand)Co.,Ltd.（本社：タイ・バンコク、Managing Director：舩橋 純、株式会社Brave group子会社、以下「Brave group Thailand」）は、2025年9月12日(金)に公式グッズ・公式ライセンス商品専門ショップ「colleize Thailand」をバンコクの大型商業施設マーブンクロンセンター（通称：MBKセンター）内にオープンいたします。
■「colleize Thailand」概要
▼店舗情報
・日程：2025年9月12日(金) 16時(UTC+7) オープン
・営業時間：10:00～22:00
・住所：MBK Center 7F 444 Phayathai Road, Pathumwan District, Bangkok 10330
「colleize Thailand」がオープンするMBKセンターは、バンコク中心部のサイアム地区に位置する大型商業施設です。
映画館やゲームセンター、カラオケ店など、さまざまなコンテンツに触れることができるエンターテインメントの中心地で、近隣には国立のチュラロンコン大学もあり、若者をはじめ幅広い世代が訪れます。
▼ 取扱い商品（順不同）
WIND BREAKER／原神／呪術廻戦／葬送のフリーレン／ちいかわ／NIKKE／ハイキュー!!／ブルーロック／崩壊スターレイル／ポケットモンスター／名探偵コナン／mofusand など
各種SNS情報
・X：https://x.com/colleize_th
・Facebook：https://www.facebook.com/colleizeth/
・Instagram：https://www.instagram.com/colleize_th/
・LINE：@colleize_th(https://line.me/R/ti/p/@191eczuc)
■公式グッズ・ライセンス商品を世界へ
近年、日本のコンテンツ産業はアジアを中心に世界的な人気が高まる一方で、模倣品や海賊版の流通が深刻化しています。2025年6月に特許庁から公開された資料によると、2024年内において相談件数は1,007件で、相談受付の内訳については、上位に著作権と商標権がランクインしています。
参考資料：特許庁公開データ
模倣品・海賊版対策の相談業務に関する年次報告（2025年6月）
https://www.jpo.go.jp/resources/report/mohohin/document/nenji/nenjihoukokugaiou2025.pdf
Brave groupは各国に拠点を置く現地法人と連携し、自社IPのみならずさまざまな公式グッズ・ライセンス商品をポップアップショップや展示会などで展開してまいりました。
今後も日本のコンテンツを世界に届けてまいります。
これまでの取り組み実績
・海外向けグッズ販売事業「Brave stores」が、日本キャラクター大賞2025「リテイル賞」にノミネートされました(2025年7月29日)
https://media.bravegroup.co.jp/ip-platform/6234/
・日本のコンテンツを世界へ！海外向けグッズ販売事業「Brave stores」の展開について（2024年11月14日）
https://media.bravegroup.co.jp/ip-platform/4706/
＜ Smarprise 代表取締役 五十嵐 健よりメッセージ ＞
この度、タイのバンコクに出店できることを、とても楽しみにしています。
当社パーパス『世界に、日本の冒険心を』のとおり、日本のコンテンツ産業の架け橋になれるよう、タイをはじめグローバル展開を強化してまいります。
＜ Brave group APAC(Thailand) 代表取締役 舩橋 純よりメッセージ ＞
タイ・バンコクの中心地であるサイアムエリアに構える大型ショッピングモール「MBKセンター」にて、安心してお選びいただける公式グッズの場を提供できることを光栄に存じます。
グループ子会社であるSmarpriseをはじめ様々な関係者のご協力のもと、開店にむけチーム一同で準備を進めております。多くの魅力的なグッズと、ファンの皆さまの出会いの場となることを願っています。
■colleizeについて
多くのお客様からご支持をいただき、成長を続ける「colleize」は、人気アニメ・キャラクターを中心に幅広い商品を取りそろえる公式グッズ・公式ライセンス商品の専門ショップです。
限定商品から大ヒット作、定番商品まで、合計30万点以上(※)の商品を取り扱い、会員数は44万ユーザー(※)を抱えています。
※2025年8月現在
・公式サイト：https://colleize.com/
・公式X：https://x.com/colleize/
■会社概要
株式会社Smarprise
・設立：2015年4月
・資本金：1.95億円（資本準備金含む）
・代表取締役：五十嵐 健
・取締役：武田 豊、山崎 優
・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階
・事業内容：IP Platform（ECプラットフォーム事業・MD事業）
・URL：https://smarprise.co.jp/
Brave group APAC(Thailand)Co.,Ltd.
・設立：2023年11月30日
・Managing Director：舩橋 純
・Director：半澤 剛、堀口 康浩、山崎 優
・所在地：No.65, 42 Tower, 6th Floor, Room 601, Soi Sukhumvit 42 (Kluaynamthai), Sukhumvit Rd., Prakanong, Klongtoey, Bangkok
・事業内容：IP Solution（XR事業・3DCG事業等）/IP Production（VTuber事業）/IP Platform（ストア事業）
・公式サイト：https://bravegroupapac.co.th/
株式会社Brave group
・設立：2017年10月11日
・資本金：46.8億円（資本剰余金含む）
・代表取締役：野口 圭登
・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階
・事業内容：IP Production/IP Platform/IP Solution/Incubation
・公式サイト：https://bravegroup.co.jp/
・採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/
・公式メディア：https://media.bravegroup.co.jp/
・公式X：https://x.com/bravegroup_vt/
・グループ会社一覧：https://bravegroup.co.jp/company/#group-company