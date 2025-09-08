ぱーてぃーちゃん・信子が“黒髪レースクイーン”に変身！2分超えの完全潜入にスタジオ騒然「綺麗すぎてバレない」＜ABEMA『笑って学べる!超GTぱーてぃー』#5＞

株式会社AbemaTV（C）AbemaTV,Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」では、現在『笑って学べる!超GTぱーてぃー』#5を配信しております。今回の舞台は、8月に三重・鈴鹿サーキットで開催された「スーパーGT 第5戦」。番組では、お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子がレースアンバサダーに扮し、現地のピットウォーク会場に“変装潜入”する企画が実施されました。黒髪ロングの清楚なスタイルに身を包んだ信子は、バレずに2分超えを記録する完璧な潜入ぶりで、スタジオと視聴者の注目を集めました。

現地入りした信子は、白と水色を基調としたレースアンバサダーの衣装に着替え、普段の明るいキャラとは一転、落ち着いた黒髪ロングのイメチェン姿で登場。企画は「お客さんに気づかれずに潜入できるか？」というもの。信子が堂々とピットウォークに登場する一方で、相方・金子きょんちぃが「信子を探してほしい」と会場アナウンスでハードルを上げるという展開に。

しかし、信子は整列中のレースアンバサダーのセンターで堂々とポージングしても全く気づかれず。最終的に発見されるまで2分11秒を記録し、その完成度の高さにスタジオも驚き。「黒髪ロング信子」「可愛すぎて気づかれないの納得」「完全にレースクイーンだった」など、視聴者からも驚きと称賛の声が相次ぎました。

ネタバラシの後、きょんちぃが「すごく綺麗なお姉さんって感じ」と絶賛すると、信子は「えっ！嬉しい！」と満面の笑み。最後には「お土産です～！」と、お尻を突き出した“信子流”の魅惑ポーズを披露し、大爆笑を誘いました。

番組コメント欄には、「信子ノリ良すぎw」「綺麗だったな～」「信子ってやっぱり可愛いよな」と普段とのギャップに惹かれるファンの声が続出。レース会場の熱気と、芸人としての瞬発力を融合させた“変装ミッション”は、信子の新たな魅力を引き出す回となりました。

■『笑って学べる!超GTぱーてぃー』 概要

配信日時：2025年8月29日（金）20:30～

配信URL：https://abema.tv/channels/motor-sport/slots/CVWMtSpL59kDBM

出演

MC：ぱーてぃーちゃん（すがちゃん最高No. 1、信子、金子きょんちぃ）

解説：脇阪寿一（TGR TEAM SARD）

進行：辻歩（ABEMAアナウンサー）

名取鉄平（KONDO RACING） ※VTR出演

