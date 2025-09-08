日本最大級のふるさと納税イベント「第11回ふるさとチョイス大感謝祭」に愛知県常滑市が参加します！

常滑市

国内最大級のふるさと納税総合サイト「ふるさとチョイス」を企画・運営する株式会社トラストバンクが開催する、ふるさと納税のお礼の品など地域の魅力を紹介する日本最大級のふるさと納税イベント「第11回ふるさとチョイス大感謝祭」への参加が決定しました。

「ふるさとチョイス大感謝祭」は、自治体や地域の事業者・生産者が寄附者に感謝を伝えることをコンセプトに、今年で11回目を迎えます。今回のテーマは、「つたえる想い、つながる未来」。

このイベントは、地域で奮闘する人々と寄附者が直接交流し、お互いの想いを伝え合うことで、関係性をさらに深めることを目指しています。会場では、単にお礼の品である特産品の魅力を伝えるだけでなく、寄附金の使い道を来場者に発信します。これにより、寄附者の皆様に自身の寄付の意義を実感していただき、地域のファンになっていただくことを目的としています。

この取り組みを通じて、寄付者と地域との継続的なつながりを生み出し、関係人口や交流人口の拡大につなげていきます。

会場では、全国164の自治体（予定）や地域の方々と直接交流できるほか、地域の魅力がつまった特産品や伝統工芸など、多彩なお礼の品を「食べる」「飲む」「体験する」ことで楽しみながら、地域の魅力を感じていただけるイベントとなっています。

常滑市のブースでは、寄附者様の希望を叶える「世界に一つだけの急須」のお披露目とその作り手がブース内で作陶の実演をします。他にも返礼品で淹れたお茶の試飲や市公式キャラクタートコタンのグリーティング、人気返礼品の展示をします。

常滑市公式キャラクター「トコタン」

□■ 「ふるさとチョイス大感謝祭」の概要 ■□

◆開催日時： 2025年11月8日(土) 9:00～17:00、9日(日) 9:30～16:30

◆会場： パシフィコ横浜 展示ホールC・Dホール（神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1）

◆参加費： 無料

◆主催： 株式会社トラストバンク

◆イベントページ： https://www.furusato-tax.jp/feature/a/daikanshasai/2025

◆出展自治体数（予定）：過去最多の164自治体

常滑市は日本六古窯の一つである約1,000年の歴史を誇る常滑焼や風情ある街並みであるやきもの散歩道など「歴史あるもの」と中部地方の空の玄関口である中部国際空港セントレアや愛知県国際展示場など「新しいもの」が融合した魅力あるまちです。

常滑焼やセントレアで使用できるお食事券は、ふるさと納税返礼品として提供しており、寄附金は、やきもの散歩道の街並み保全や登窯の保存にも使われています。ふるさと納税は常滑市の魅力をより多くの人へ伝える大切な制度であり、その寄附金が市の発展に繋がる、非常に大切な取り組みとなっています。

常滑市のふるさと納税はこちら→https://www.furusato-tax.jp/city/product/23216

見守り猫「とこにゃん」やきもの散歩道（土管坂）