株式会社秀和システム新社 新体制発足と新刊刊行のお知らせ

このたび、株式会社秀和システム新社（本社：東京都千代田区、代表取締役：津島 憲豪）は、株式会社秀和システムより出版事業を譲り受け、新体制のもと出版活動を継続していくことをお知らせいたします。

弊社は、長年にわたり多くの読者に親しまれてきた秀和システムの書籍を、今後も変わらず継続的に提供し、読者に親しまれる出版活動を目指してまいります。

引き続きのご理解とご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

■新刊発行のお知らせ

第一弾として、以下の新刊を刊行いたします。

書名『高配当を解読する！ 暗号馬券学』

あの長嶋茂雄さんの訃報から2025年の宝塚記念の３連複２万馬券を的中！昭和から令和へ繰り返される暗号馬券の世界とは!?

著者：茶釜

発売日：2025年8月27日（水）

定価：2,200円（税込）

書名『図解入門業界研究 最新ホテル業界の動向とカラクリがよ～くわかる本［第5版］』

ホテル業界の現状のみならず、ツーリズム産業におけるホテルの役割や都市計画とホテルの関係などを図表を使ってわかりやすく解説

著者：中村恵二、榎木由紀子、南まい

発売日：2025年9月8日（月）

定価：1,870円（税込）

書名『なぜトランスジェンダーは生きにくいのか 20歳大学生の当事者が語る不都合な真実』

13歳でカミングアウト、15歳で起業、20歳で初出版。LGBTQ当事者が現在生きるすべての人々に投じる一石！

本当の多様性社会を作るために、ここで一緒に考えてみませんか？

著者：岡笑叶

発売日：2025年9月16日（火）

定価：1,650円（税込）

書名『イラストでわかる 症状別 認知症の人にはこう見えている』

認知症の人の見え方・感じ方が当事者のようによくわかる！

監修：遠藤英俊

発売日：2025年9月19日（金）

予価：1,650円（税込）

書名『Python in Excelのツボとコツがゼッタイにわかる本』

Python in Excelで、Pythonを使ってデータの分析やグラフ化などに挑戦！ Matplotlib、Seaborn、pandas、scikit-learn、NumPyといったライブラリも使ってみよう！

著者：立山秀利

発売日：2025年9月26日（金）

予価：2,860円（税込）

書名『Rubyフレームワーク Ruby on Rails 8入門』

Rails 8の新機能やHotwireなどを活用したWeb開発を学ぶ実践的な解説書

著者：掌田津耶乃

発売日：2025年9月26日（金）

予価：3,300円（税込）

書名『Google Workspace 完全マニュアル［第4版］』

Gmailをはじめ、スプレッドシートやドキュメントなどのOfficeツールからGoogleの生成AI「Gemini」、今注目のAI情報管理ツール「NotebookLM」まで網羅的に解説！

著者：桑名由美、吉積情報株式会社（監修）

発売日：2025年9月26日（金）

予価：1,980円（税込）

■その他新刊予定

