障がい者支援施設職員向けeラーニング「サポカレ」新コンテンツ「訓練でBCPを見直す」

特定非営利活動法人ＮＰＯ人材開発機構

障がい福祉サービス施設で働く支援員のためのeラーニング「サポーターズカレッジ（サポカレ）： https://live-learning.jp/ 」を運営するNPO人材開発機構（理事長：水谷正夫、本社：東京都新宿区）は、新たな研修コンテンツを制作いたしました。

概 要

障がい福祉サービス施設で働く支援員のためのeラーニング「サポーターズカレッジ（サポカレ）」９月の配信コンテンツは「訓練でBCPを見直す（ https://live-learning.jp/post-kouza/14250901/ ）」です。

今回の配信では、大規模災害を想定した訓練型プログラムを提供します。災害対策本部の運営、業務縮小と受援、福祉避難所の設営までを机上訓練や物品を使った体験を通して、実践的に学ぶ構成となっています。

訓練の実施にあたっては、管理者の方が事前に本講座を視聴し、全体の流れを把握しておくことを推奨します。また、講義内では動画を一時停止して行うワークの時間を設けています。必要な物品や資料については、「参考資料」に記載しておりますので、事前にご確認ください。

講 師

渡嘉敷 唯之 株式会社CoAct 代表取締役

新コンテンツより

◆第１回「災害対策本部」

災害対策本部の設置から運営までを実践的に学べる訓練型講座です。大規模災害時に必要とされる情報共有や指揮命令系統の整備、対応方針の決定について、机上訓練を通じて体験し、BCPの課題や改善点を見直します。

→ https://live-learning.jp/post-kouza/14250901/

◆第２回「業務縮小・受援」

大規模災害時に業務をどこまで継続・縮小するか、誰に支援を求めるかを具体的に検討する訓練型講座です。人員や物資が限られる中での優先順位の判断や外部支援の依頼手段を実践的に体験し、BCPの現実的な運用力を確認できます。

→ https://live-learning.jp/post-kouza/14250902/

◆第３回「福祉避難所（帰宅困難者対応）」

災害時の福祉避難所や帰宅困難者の受け入れ対応を、実際の物品を活用して体験する実践型訓練です。暗闇を想定した環境で、照明・動線・トイレ・プライバシー確保などの課題に取り組み、BCPの備えを具体的に見直します。救護所訓練の様子もあわせて紹介します。

→ https://live-learning.jp/post-kouza/14250903/

→ 「訓練でBCPを見直す」はこちら https://live-learning.jp/post-kouza/14250901/

制作担当者からのコメント

今回の企画にあたり、渡嘉敷先生が主宰した大規模災害を想定した実際の訓練現場を取材してきました。福祉施設の職員のみなさんが、緊張感の中でも工夫を凝らし、協力しながら訓練に取り組む姿を見て、事前の訓練が大きな自信と対応力につながると感じました。

現在、福祉施設でもBCP（業務継続計画）の策定が義務化され、これからは、計画策定だけでなく「どう実行するか」が求められています。訓練を通じて、計画の“見えにくい穴”にも気づけると思いますので、ぜひご視聴いただき、BCP見直しの一助としていただければ幸いです。

→ 「訓練でBCPを見直す」はこちら https://live-learning.jp/post-kouza/14250901/

【サポーターズカレッジの概要】

「サポーターズカレッジ（サポカレ）」は、障がい者支援施設で働く新人～施設長・経営層までのすべての職員を対象としたオンライン研修サービス（eラーニング）です。毎週配信される「15分で学べる『Web講義』」と、インターネット会議システムでつながりを通じて多様な法人、施設の職員が学び合う『Liveゼミ』を中心に、障がい者支援施設における計画的な人材育成、そして全国の障がい者支援施設で働く人たちの「働きがい」×「支援力」の向上を目指します。

利用方法

毎週配信されるWeb講義は、年間受講料165,000円（税込）で何回でも何名でも受講し放題です。一般的なeラーニングと異なり1名あたりの受講料は不要。同じ施設にいる方は、何名であっても受講可能ですので、常勤・非常勤など、雇用形態に関わらず、すべての職員のみなさまにご受講頂け、パソコンやタブレット、スマホから視聴可能です。

また、5施設までは追加料金無しでご利用頂けますので、財政規模、職員数など、法人の大小に関係なく、職員の方達へ教育機会を提供頂けます。

※6事業所以降は追加で年間11,000円（税込）／事業所となります。

※ご契約時の際、初期登録費11,000円（税込）がかかります。

→「サポーターズカレッジ」はこちら https://live-learning.jp/

NPO人材開発機構について

NPO人材開発機構は、障がい者支援施設で働く職員のみなさまが支援の現場に居ながらにして、支援の現場で求められる知識やスキルを高め、障がい者福祉のミッションを深めていく機会を提供することを通じて、一人一人の職員の方達の「働きがい」や「仕事への誇り」を醸成し、業界全体のサービスと社会的ステイタスの向上を目指しています。また、企業の障がい者雇用にも貢献していくことを目指しております。「サポーターズカレッジ（サポカレ）」の趣旨にご理解とご賛同を頂き、多くの法人、施設の方達にご参加頂けますようご案内申し上げます。

【会社概要】

団体名：特定非営利活動法人NPO人材開発機構

所在地：〒162-0825 東京都新宿区神楽坂2-4 結城ビル4階

代表者：理事長 水谷 正夫

設立：2000（平成12）年5月（東京都認証）

Tel: 03-5206-7831

Fax: 03-5206-7883

URL： http://www.npo-jinzai.or.jp/

事業内容：福祉サービス第三者評価事業、ソーシャルネットワーク事業、ライブラーニング事業（障がい福祉サービス施設向けeラーニング）、調査・研究・広報事業（WEBアンケート事業：福祉サーベイQuill（クウィル））

資格証明：東京都福祉サービス評価推進機構「福祉サービス第三者評価機関」（機構02-005 ）

WEBアンケート事業：福祉サーベイQuill： https://fukushisurvey.jp/quill/

●サポーターズカレッジ

URL： https://live-learning.jp/

製作・運営協力／株式会社ラーニングスクエア(https://learning2.co.jp/)

【本件に関するお問い合わせ先】

企業名：特定非営利活動法人NPO人材開発機構

TEL：03-5206-7831

Email: jinzai＠live-learning.or.jp