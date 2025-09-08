生産性向上促進事業費補助金の２次公募を実施しています！

神奈川県

物価高や人手不足などの課題に対応し、賃上げの原資を確保するためには、事業の生産性を向上させ、稼ぐ力を安定・強化させることが重要です。

このたび県では、８月29日までの期限で公募した「令和７年度生産性向上促進事業費補助金」について、９月８日から10月３日までの間、「２次公募」を行い、７月から開始した「米国関税及び日産自動車生産縮小の影響を受ける中小企業者等」に対する優遇措置を引き続き実施します。

１ 補助制度の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/1234_1_b02af5fb0f8f283ffd6b27c0545e6fcb.jpg?v=202509090156 ]

２ 中小企業生産性向上促進事業費補助金（２次公募）について

（１）補助対象者 県内中小企業者

（補助率１/２以内、小規模事業者は２/３以内）

（２）公募期間 令和７年９月８日（月曜日）から同年10月３日（金曜日）まで

（３）事業実施期間 交付決定日から令和８年２月28日（土曜日）まで

（４）補助要件 付加価値額が年率平均1.5％以上増加する事業 など

３ ホームページ

公募要領、申請書類等については、生産性向上促進事業費補助金ポータルサイトをご確認ください。

https://r7seisansei.pref.kanagawa.jp/

４ 申請方法・問合せ先

申請は原則電子申請システムを使用して行ってください。電子申請システムを使用できない方のみ、

公募要領に記載の住所まで郵送してください。

【問合せ先】生産性向上補助金事務局（受託者：テルウェル東日本株式会社）

受付時間：平日９時から17時まで

電 話：045-315-3755