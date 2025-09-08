VELETの『事業再創造パッケージ』、正式サービス提供開始

VELET | CMO代行組織コーチング

[札幌市 - 2025年9月8日] - 企業の本質的な成長を支援するVELET（代表：上村 啓太）は、この度、これまでの豊富な成功実績を基に、企業の課題に合わせて選べる3つの『事業再創造パッケージ』を正式にサービス提供開始しました。

近年、市場の不確実性が高まる中、多くの企業は複雑で多岐にわたる課題に直面しています。従来のビジネスモデルが通用しない時代において、企業の持続的成長を実現するためには、戦略的な事業転換が不可欠です。VELETは、これらの本質的な課題解決に一貫して取り組んできた経験を、体系的なパッケージとして提供することで、より多くの企業の真の成長を支援してまいります。

詳細を見る :https://merry-cat-2r3qkhq.gamma.site/

顧客の課題に合わせて選べる3つの『事業再創造パッケージ』

今回サービス提供を開始する3つのパッケージは、企業の事業フェーズと課題に特化して設計されています。各パッケージは、VELET独自の「事業再創造プロセス」に基づき、戦略策定から実行までを一貫して支援します。

1. 『0→1 新規事業創出パッケージ』

こんな企業におすすめ: 新たな収益の柱となる事業を立ち上げたいが、アイデアを具体化するノウハウがない企業に最適です。

最短達成期間: 3ヶ月～

提供サービス: 市場と顧客ニーズの徹底分析、ビジネスモデルの設計、実行組織の立ち上げ支援。

2. 『-1→10, 1→N 事業グロースパッケージ』

こんな企業におすすめ: 売上が停滞・減少しており、事業のV字回復やさらなる成長を目指したい企業に最適です。

最短達成期間: 4ヶ月～

提供サービス: マーケティング戦略の再構築、組織改革とチームビルディング、業務フローの効率化。

3. 『DX推進・AI活用パッケージ』

こんな企業におすすめ: 業務の属人化や非効率に悩んでおり、最新技術を活用して事業を革新したい企業に最適です。

最短達成期間: 3ヶ月～

提供サービス: AI活用戦略の策定、生成AI導入支援と研修、生産性向上コンサルティング。

【特別企画】無料オンラインランチMTG開催

「下半期の挽回策が見つからない」「このままでは目標達成が難しいかもしれない」──そうお考えの経営者や事業担当者の方へ。

VELETは、9月限定で無料のオンラインランチMTGを毎日開催します。いきなりコンサルティングを依頼するのはハードルが高いと感じる方でも、ランチ後の30分間で気軽にご相談いただけます。

お申し込みは、公式SNSのDMで「 」と一言送信するだけです。

https://www.instagram.com/hkd.cmo/

3つの成功事例が証明する実績

VELETは、これまで複数の成功事例を通じて、多岐にわたる課題解決能力を実証してきました。WEBマーケティング支援会社、複数展開の自由診療型クリニック、そして複数展開の総合型フォトスタジオとの取り組みにより、確実な成果を上げています。これらの豊富な実績と蓄積されたノウハウを基に体系化した今回のパッケージは、再現性の高いソリューションとして多くの企業にご活用いただけます。

VELETのサービス導入フロー

VELETの事業再創造パッケージは、単なる施策実行に留まらず、貴社の「勝ち筋」を見つけ、事業成長を現場から創造するための伴走型プロセスを提供します。

- 初期フェーズ・幹部メンバーMTG: 貴社の現状と課題を360度インタビューし、戦略を策定します。- 戦略提案: 策定した戦略をトップにご提案し、具体的な企画と全体での合意形成を図ります。- キックオフと戦略セットアップ: サービス開始にあたり、関わる全てのメンバーでキックオフを実施し、一体感を醸成します。- データ分析と改善アプローチ（週次）: 進捗と反響データを週次で分析し、戦略・戦術の精度を継続的に向上させます。- フィードバックMTGと目標設定（月次）: 月次で結果をレビューし、詳細なフィードバックを実施。次の戦略・戦術に反映させます。

よくある質問（FAQ）

Q1. 支援の対象はどのような企業ですか？

A1. 主に事業の停滞や成長に課題を抱える中小企業や小規模事業者様を対象としています。業種や地域を問わず、本質的な課題解決を求める企業様を幅広く支援しています。

Q2. 料金体系はどのようになっていますか？

A2. VELETの支援は、お客様の事業規模、ご希望のパッケージ、支援内容に関わらず、月額50万円の一律料金で提供します。

従来のコンサルティングサービスにありがちな、初期費用や成果報酬、追加費用などは一切ありません。私たちは、お客様が料金を気にすることなく、事業の課題解決に集中できる環境を最優先に考え、シンプルで明朗な料金体系を採用しています。

この固定料金には、戦略策定から実行、チーム育成まで、事業再創造に必要なすべてのサービスが含まれています。

Q3. コンサルティングと、何が違うのですか？

A3. 一般的なコンサルティングが「戦略策定」に留まることが多いのに対し、VELETは「戦略策定から実行まで」を一貫して伴走する点に最大の特徴があります。机上の空論ではなく、現場から事業成長を創造することを目指しています。

可能性は無限大 | VELET 上村啓太

【VELETについて】

ポリシー: 「全ての会社の可能性は無限大」を胸に、企業の本質的な成長を支援する伴走型コンサルティングとして活動しています。 拠点: 北海道札幌市に拠点を置き、全国の中小企業様の経営課題解決に取り組んでいます

【本件に関するお問い合わせ先】

代表者: 上村 啓太 E-mail: uemurankeitan@gmail.com

ウェブサイト: https://velet.jp/