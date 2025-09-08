IEC 62443制御システムセキュリティ規格の英・日対訳版を発行！

一般財団法人日本規格協会

一般財団法人日本規格協会（本部：東京都港区、理事長：朝日弘）は、2025年9月1日（月）に「IEC/PAS 62443-2-2 Ed. 1.0:2025 (en)産業用オートメーション及び制御システムのセキュリティ-第2-2部：IACS のセキュリティ保護スキーム」の邦訳（英・日対訳版）を発行いたしました。

―IEC 62443シリーズとはー

OT環境のセキュリティを確保するための国際標準規格で、OTセキュリティにおける代表的な規格となっています。また、、ISA（International Society of Automation：国際自動制御学会）とIEC（International Electrotechnical Commission：国際電気標準会議）の2団体により開発・発行されております。

IEC/PAS 62443-2-2 Ed. 1.0:2025 (en) 産業用オートメーション及び制御システムのセキュリティ-第2-2部：IACS のセキュリティ保護スキーム Security for industrial automation and control systems Part 2-2: IACS security protection scheme

《英語》 税込価格：56,980円 A4判 44頁

《邦訳（英・日対訳版）》 税込価格：102,564円 A4判 94頁

本規格はセキュリティ保護スキーム(SPS)と呼ばれる一連の技術的，物理的，及びプロセス的なセキュリティ対策の開発，妥当性確認，運用，及び保守に関する手引を提供しております。

《関連規格》

IEC/TS 62443-6-2 Ed. 1.0:2025 (en)産業用オートメーション及び制御システムのセキュリティ-第6-2部：IEC 62443-4-2のためのセキュリティ評価方法論 Security for industrial automation and control systems - Part 6-2: Security evaluation methodology for IEC 62443-4-2

《英語》 税込価格：74,277 円 A4判 62頁

《邦訳（英・日対訳版）》 税込価格：137,313円 A4判 130頁

本規格では、IACSコンポーネントのセキュリティ評価を、一貫性があり、再現可能で、客観的な方法で実施するための具体的な手法を定めています。具体的には、同じくIEC 62443シリーズの一部であるIEC 62443-4-2（IACSコンポーネントの技術的セキュリティ要求事項を規定）で定められた要件に対して、製品がどれだけ適合しているかを評価するための詳細なテストケースや手順を定義しています。

IEC/TS 62443-6-1 Ed. 1.0:2024 (en)産業用オートメーション及び制御システムのセキュリティ-第6-1部：IEC 62443-2-4のためのセキュリティ評価方法論 Security for industrial automation and control systems - Part 6-1: Security evaluation methodology for IEC 62443-2-4

《英語》 税込価格：83,435円 A4判 132頁

《邦訳（英・日対訳版）》 税込価格：142,560円 A4判 270頁

本規格は、IEC 62443-2-4の要求事項に対して、繰り返し可能で再現可能な評価結果を達成するための評価方法論を明示しています。製品サプライヤやサービスプロバイダ、アセットオーナーや適合性評価機関による、第一者、第二者、または第三者の適合性評価活動向けに意図されたものです。なお、62443-2-4は、IACSサービスプロバイダのセキュリティ能力に関する要求事項を規定しています。

※規格類は価格が変更される場合がございます。ご了承ください。

