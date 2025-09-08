髪・肌を丁寧に潤す定番トイレタリーブランド刷新

株式会社ナリス化粧品左から １.ピュアーチェ モイストシャンプー ２.同 モイストコンディショナー ３.同 モイストボディソープ ４.同 モイスト泡ハンドソープ

株式会社ナリス化粧品（本社：大阪市福島区 代表取締役社長：村岡弘義）は、トイレタリーブランドの「ピュア―チェ」を全面リニューアルし、10月21日から訪問販売と全国のナリス化粧品店舗と通販（公式オンラインショップ）で新発売します。こども（2歳以上）から大人まで、ベーシックなケアの満足度を高めることを目的として開発したシリーズです。今回リニューアルするのは、「モイストシャンプー」・「モイストコンディショナー」と薬用の「モイストボディソープ」・「モイスト泡ハンドソープ」の4品。季節を問わず乾燥しがちな髪や肌に潤いを蓄えて、日々を快適に過ごすためのラインナップで、RIPT※３テストを実施しています。

※１ 加水分解ダイズタンパク、ラウロイルシルクアミノ酸Na（毛髪補修成分）

※２ L-セリン、グリシン、L-アルギニン（保湿剤）

※３ すべての人に皮膚刺激やアレルギー反応が起こらないというわけではありません。

髪に潤い貯める「潤感ヴェール処方」×「摩擦レス設計」

長く続く猛暑においては、髪も頭皮も1日の中でも濡れたり乾いたりを繰り返し、過酷な環境下にさらされます。秋が短い国内の環境下では、夏の終わりとともに乾燥する季節が到来します。「ピュアーチェ」のシャンプー・コンディショナーは、夏の疲れた髪を潤いで満たし、一年を通して快適な頭皮と髪のコンディションを作るためのヘアケアアイテムです。Wタンパク由来成分※１やアミノ酸※２、パンテノール（保湿剤）やモイストホールド成分※４に加えて、潤感ヴェール処方と摩擦レス設計で、寝ぐせをつきづらくして翌朝のまとまりの良い潤いとツヤがあふれる髪に導きます。みずみずしい透明感のあるフルーティフローラルの香りにも心も満たされます。

※４ ジラウロイルグルタミン酸リシンNa/保湿剤

医薬部外品で「しっかり洗浄」＋「しっかり保湿」を叶える洗浄料

「モイストボディソープ」と「モイスト泡ハンドソープ」には医薬部外品の有効成分のイソプロピルメチルフェノールとグリチルリチン酸ジカリウムを配合。しっかり洗浄することに加えてしっかり保湿するための成分として、アミノ酸※2に加え、「モイストボディソープ」は角質ケアのためのヨクイニンエキス（保湿剤）やシアバター/シア脂、ホホバ油を配合。「モイスト泡ハンドソープ」にはユズセラミドなどの保湿剤も配合。シャンプー・コンディショナーにも配合しているパンテノール※５も配合しており、洗うことと潤すことを両方叶えます。

※５ D-パントテニルアルコ―ル（保湿剤）

ハトムギシアバターホホバ

【新製品 商品概要】 全品 低刺激処方 RIPTテスト実施済。※３

１.ピュアーチェ モイストシャンプー

本体 内容量：550ｍL 価格：1,100円（税抜）1,210円（税込）

詰め替え 内容量：450ｍL 価格：800円（税抜）880円（税込）

ピュア―チェ モイストシャンプー

特長・使用方法

■濃密な弾力泡で包んで洗いあげるシャンプー

・髪に潤いを貯める発想の「潤感ヴェール処方」×「摩擦レス設計」

・洗うたびに、髪の内側も外側もケアしてなやらかに。

・Wタンパク由来成分※１とアミノ酸※２配合で、なめらかな指通りの良い健康な髪

へ。

・みずみずしい透明感のあるフルーティフローラルの香り

中身イメージ

２.ピュアーチェ モイストコンディショナー

本体 内容量：550ｍL 価格：1,100円（税抜）1,210円（税込）

詰め替え 内容量：450ｍL 価格：800円（税抜）880円（税込）

ピュア―チェ モイストコンディショナー

特長・使用方法

■ダメージをケアしてまとまりよく仕上げるコンディショナー

・髪に潤いを貯める発想の「潤感ヴェール処方」×「摩擦レス設計」

・寝ぐせが付きづらく、翌朝の髪のまとまりをよくしてつややかな髪に。

・Ｗタンパク由来成分※１とアミノ酸※２配合で、なめらかな指通りの良い健康な髪へ。

・みずみずしい透明感のあるフルーティフローラルの香り

中身イメージ

３.ピュアーチェ モイストボディソープ

販売名：薬用ボディソープ S7 a

本体 内容量：550ｍL 価格：1,000円（税抜）1,100円（税込）

詰め替え 内容量：450ｍL 価格：700円（税抜）770円（税込）

ピュア―チェ モイストボディソープ

特長・使用方法

■洗浄×角質ケア×保湿もできる薬用ボディソープ

・へたりにくい濃密泡で心地よく身体を包み込み、角質ケアも叶えます。

・医薬部外品有効成分のイソプロピルメチルフェノールとグリチルリチン酸ジカリウムを配合。

・ヨクイニン（保湿剤）配合。

・アミノ酸※2、シアバター/シア脂、ホホバ油などの保湿剤配合

・みずみずしいフレッシュフローラルの香り

中身イメージ

４.ピュアーチェ モイスト泡ハンドソープ

販売名：薬用ハンドソープ S５ a

本体 内容量：300ｍL 価格：900円（税抜）990円（税込）

詰め替え 内容量：250ｍL 価格：600円（税抜）660円（税込）

ピュア―チェ モイスト泡ハンドソープ

特長・使用方法

■殺菌効果と肌へのやさしさを両立した泡ハンドソープ

・ワンプッシュで泡で出てくるので、洗面所やキッチンで便利に使用できます。

・医薬部外品有効成分のイソプロプルメチルフェノール、グリチルリチン酸ジカリウム配合。

・アミノ酸※2、ユズセラミドなどの保湿剤配合

・パンテノール配合

・さわやかで香りが強すぎないティーフローラルの香り

中身イメージ