マカイラ株式会社

パブリックアフェアーズの専門ファームであるマカイラ株式会社（東京都千代田区、代表取締役CEO：藤井宏一郎、代表取締役COO：高橋朗）は、権威ある国際賞「PRCA Platinum Awards 2025」の「Strategic Communications Award」部門において、ファイナリストに選出されました。

同賞は、世界最大級の国際的なパブリックアフェアーズ、PR、コミュニケーションの専門家団体であるThe Public Relations and Communications Association (PRCA)が主催するもので、全世界の優れたパブリックアフェアーズやPR活動を対象としています。

PRCA Platinum Awards 2025 Finalists :https://www.prca.global/prca-platinum-awards-finalists-2025(https://www.prca.global/prca-platinum-awards-finalists-2025)

マカイラの社会変革を実装する戦略的コミュニケーション活動が国際的評価を獲得 PRCA Platinum Awards 2025 ファイナリストに

「PRCA Platinum Awards」は、過去1年以内に他の主要なPR業界アワードで受賞またはファイナリストになった活動のみがエントリー資格を持つという厳しい基準が特徴で、「受賞者の中の受賞者」をグローバル規模で決定する極めてレベルの高い賞として知られています。

マカイラは創業以来、「Advocacy for Changemakers / 社会変革の実装パートナー」をミッションに掲げ、イノベーションを通じて社会課題の解決を目指すクライアントを支援してまいりました。昨年の「THE GOLD STANDARD AWARDS 2024」受賞に続く今回のファイナリスト選出は、特定の産業や企業の利益追求ではなく、社会全体の便益を最大化することを目指す私たちの取り組みが、グローバルな舞台で再び評価されたものと捉えています。

ノミネート概要

アワード名： PRCA Platinum Awards 2025

選出部門名： Strategic Communications Award

部門概要： ステークホルダーマネジメント、パブリックアフェアーズ、および戦略的コンサルティングを行うチームを評価する部門であり、マカイラの専門性が高く評価されたことを示しています。

エントリー： 昨年度の「THE GOLD STANDARD AWARDS 2024」におけるPUBLIC/PRIVATE PARTNERSHIP部門の受賞によるものです。

今後の予定： 最終的な大賞受賞者は、2025年10月2日に発表される予定です。

公式サイト：

Finalists List: https://www.prca.global/prca-platinum-awards-finalists-2025

■ マカイラ株式会社について

https://www.makairaworld.com/

マカイラは、世の中を変革する技術やサービスのための「公共戦略コミュニケーション」を強みとする、コンサルティングファームです。「ADOVOCACY for CHANGEMAKERS」をミッションに、コミュニケーション領域全般の戦略立案・実行を強みに、テクノロジー、カルチャー、ソーシャルの3領域のイノベーションの社会実装を目指す変革者たちの支援を通して、社会変革を推進します。非市場戦略のコンサルティングから、政策リサーチ・政策提言、ロビイング、セクター間連携のコーディネーション、シンポジウム・イベント企画、メディア・リレーション、ブランディング開発やキャンペーン企画、各種のクリエイティブ制作など、広範なパブリックアフェアーズ活動を、多彩なプロフェッショナルが支援します。



