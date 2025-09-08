グリーエックス、外食・中食・小売業界の垣根を超えた商談展示会「FOOD STYLE JAPAN 2025 ＜東京＞」に出展

グリーエックス株式会社

グリーエックス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：足立 和久、グリーホールディングス株式会社100％子会社、以下「グリーエックス」）は、2025年9月25日（木）～26日（金）に東京ビッグサイトで開催される外食・中食・小売業界の垣根を超えた商談展示会「FOOD STYLE JAPAN 2025＜東京＞」に出展いたします。

FOOD STYLE JAPAN 2025 ＜東京＞ は、今回で20回目を迎える外食・中食・小売業界のための総合展示会です。業界が抱える様々な課題や多様化するニーズに対応し、日本の「食」に関わるすべての方の課題解決と新たなビジネス創出の場として開催されます。

当社の出展ブースは、飲食・店舗向け集客を支援する「aumo Biz」、SNSマーケティングを総合的に支援する「Social Pitt」・「QUANT」、アプリ事業の成長を支援する「GREE CX Suite」といった、各事業のソリューションを幅広くご紹介する場となります。

また、ブース内では、来場者参加型のイベントも実施する予定です。具体的には、ユーザーエンゲージメントの向上に繋がるスマートグッズの体験や、日本最大級の観光メディア「aumo」の公式キャラクター「あうもん」との写真撮影コーナーを設けることで、楽しみながら当社のサービスを体験していただけます。

グリーエックスは、グリーホールディングスのDX事業を担う100%子会社です。”Empower Society”というビジョンのもと、クライアント企業のDXに関するコンサルティングとソリューションの提供によって、事業の発展に取り組んでまいります。

■展示会概要

・展示会名：FOOD STYLE JAPAN 2025 ＜東京＞

・日時：2025年9月25日（木）～26日（金）10:00～17:00

・場所：東京ビッグサイト 東4・5・6ホール

・主催： FOOD STYLE JAPAN 実行委員会

・詳細はこちら：FOOD STYLE JAPAN 2025 ＜東京＞公式サイト(https://foodstyle.jp/tokyo/)

■会社概要

会社名：グリーエックス株式会社

URL：https://gree-x.com/

代表者：代表取締役社長 足立 和久

設立：2025年2月1日

本社：東京都港区六本木6-11-1 六本木ヒルズゲートタワー

事業内容：DXコンサルティング事業、DXソリューション事業

■本件に関するお問い合わせ

グリーエックス広報担当：宮川（みやがわ）

TEL：03-5770-9547 E-mail : pr@gree-x.com