2026年版『お年玉袋』全8シリーズ・46種を9月8日（月）に新発売　3年ぶりのデザインリニューアル、ディズニーやミッフィー、干支柄などを展開

「こころ くらし 包む」をモットーに、さまざまな製品を通じて毎日のくらしに彩りと楽しさを提供する紙製品・化成品メーカーの株式会社マルアイ（本社：山梨県市川三郷町、代表取締役社長：村松道哉、以下「当社」）は、この度、2026年版『お年玉袋』全8シリーズ・46種を、2025年9月8日（月）に新発売します。

当社は今年で創業137年を迎える紙製品メーカーです。昭和30年代にのし袋を、昭和50年代にはお年玉袋の製造・販売を開始しました。以来、時代に合わせたお年玉袋を毎年発表してきましたが、本日2025年9月8日（月）より、2026年版のお年玉袋を新発売します。2026年版『お年玉袋』は、約3年ぶりにデザインを刷新し、全8シリーズ・46種を展開します。

当社が2024年11月に実施した「2025年お年玉に関する実態調査(※)」では、「お年玉をどのようにあげるか」という質問に対し、最多が「現金をぽち袋に入れて手渡す」60.0%、次いで「現金をぽち袋に入れて送る」29.0%という結果でした。キャッシュレス化が進む中でも、「現金をぽち袋に入れて手渡す」というニーズが依然として高いことから、2026年のお正月も多くの人にお年玉袋が利用されると考えられます。

2026年版『お年玉袋』は、2026年の干支である午（うま）をモチーフにした干支柄をはじめ、お正月にふさわしい縁起物柄や和風柄、幅広い世代に親しまれるディズニーやミッフィーのデザインなどを展開します。さらに、ユニークな表書きや色が変わる仕掛け付きのタイプなども揃え、多彩なラインアップでお正月のやりとりを楽しく彩ります。

※マルアイ「2025年お年玉に関する実態調査」プレスリリース2024年12月13日発表

https://maruai.co.jp/news/p7789/

●窓ぽち袋・のし袋 お年玉

製品名：窓ぽち袋 お年玉

価格：363円（税込）／種類：3種（午・富士山・鯛）／製品寸法：65×110mm／内容量：3枚／製品紹介ページ：https://paper.maruai.co.jp/shop/c/c03059892/

製品名：窓のし袋 お年玉

価格：363円（税込）／種類：3種（午・富士山・鯛）／製品寸法：83×168mm／内容量：2枚／製品紹介ページ：https://paper.maruai.co.jp/shop/c/c02059893

●金箔お年玉

製品名：金箔お年玉 ぽち袋

価格：330円（税込）／種類：2種（干支・和風）／製品寸法：65×110mm／内容量：3枚／製品紹介ページ：https://paper.maruai.co.jp/shop/c/c03059895/

製品名：金箔お年玉 万円袋

価格：330円（税込）／種類：2種（干支・和風）／製品寸法：87×168mm／内容量：2枚／製品紹介ページ：https://paper.maruai.co.jp/shop/c/c02059896/

●お年玉 干支柄

製品名：お年玉袋 干支柄

価格：132円（税込）／種類：4種／製品寸法：70×120mm／内容量：5枚／製品紹介ページ：https://paper.maruai.co.jp/shop/g/g4902850419024/

製品名：お年玉袋 干支柄ビッグ

価格：132円（税込）／種類：4種／製品寸法：87×168mm／内容量：3枚／製品紹介ページ：https://paper.maruai.co.jp/shop/g/g4902850419062/

●お年玉 縁起物柄

製品名：お年玉袋 縁起物柄

価格：132円（税込）／種類：4種／製品寸法：70×120mm／内容量：5枚／製品紹介ページ：https://paper.maruai.co.jp/shop/g/g4902850419000/

製品名：お年玉袋 縁起物柄ビッグ

価格：132円（税込）／種類：4種／製品寸法：87×168mm／内容量：3枚／製品紹介ページ：https://paper.maruai.co.jp/shop/g/g4902850419048/

●お年玉 和風柄

製品名：お年玉袋 和風柄

価格：132円（税込）／種類：4種／製品寸法：70×120mm／内容量：5枚／製品紹介ページ：https://paper.maruai.co.jp/shop/g/g4902850419017/

製品名：お年玉袋 和風柄ビッグ

価格：132円（税込）／種類：4種／製品寸法：87×168mm／内容量：3枚／製品紹介ページ：https://paper.maruai.co.jp/shop/g/g4902850419055/

●お年玉 笑顔柄

製品名：お年玉袋 笑顔柄

価格：132円（税込）／種類：4種／製品寸法：70×120mm／内容量：5枚／製品紹介ページ：https://paper.maruai.co.jp/shop/g/g4902850419031/

●ディズニー お年玉

製品名：ディズニー お年玉 ぽち袋

価格：275円（税込）／種類：2種（1・2）／製品寸法：65×110mm／内容量：2枚／製品紹介ページ：https://paper.maruai.co.jp/shop/c/c03059894/

製品名：ディズニー お年玉 万円袋

価格：330円（税込）／種類：2種（1・2）／製品寸法：87×168mm／内容量：2枚／製品紹介ページ：https://paper.maruai.co.jp/shop/c/c02059895/

●ミッフィー お年玉

製品名：ミッフィー お年玉 ぽち袋

価格：275円（税込）／種類：2種（1・2）／製品寸法：65×110mm／内容量：2枚／製品紹介ページ：https://paper.maruai.co.jp/shop/c/c03059893/

製品名：ミッフィー お年玉 万円袋

価格：330円（税込）／種類：2種（1・2）／製品寸法：87×168mm／内容量：2枚／製品紹介ページ：https://paper.maruai.co.jp/shop/c/c02059894/

マルアイについて

1888（明治21）年創業。山梨県市川大門に本社を構え、祝儀袋や事務用封筒などの日用紙製品と、食品や精密機器を保護するための産業用包材を製造・販売しています。中でも祝儀袋・不祝儀袋は合わせて約500種類以上を展開し、業界で高いシェアを占めています。「こころ くらし 包む」をモットーに、みなさまの暮らしを豊かにする製品を提供しています。

社名：株式会社マルアイ

代表：村松道哉

本社所在地：山梨県西八代郡市川三郷町市川大門2603番地

設立：昭和22年5月30日

HP：https://maruai.co.jp

