「田原バイオマス発電所」の営業運転を開始

2025年9月8日

2025年9月8日

JFEエンジニアリング株式会社

中部電力株式会社

東邦ガス株式会社

東京センチュリー株式会社

JFEエンジニアリング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：福田 一美、以下「JFEエンジニアリング」）、中部電力株式会社（本社：名古屋市東区、代表取締役社長：林 欣吾、以下「中部電力」）、東邦ガス株式会社（本社：名古屋市熱田区、代表取締役社長：山碕 聡志、以下「東邦ガス」）および東京センチュリー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：藤原 弘治、以下「東京センチュリー」）が共同で出資する田原バイオマスパワー合同会社（以下「本事業会社」）は、田原バイオマス発電所（以下「本発電所」）の建設工事を完了し、2025年9月1日に営業運転を開始しました。

本発電所は、発電出力112,000kWの木質専焼のバイオマス発電所で、年間約7.7億kWhの発電を予定しています。

地域の皆さまおよび関係各所の皆さまには、本発電所の建設工事にご理解、ご協力をいただきまして、厚く御礼申し上げます。

出資4社および本事業会社は、地域の皆さまの安全・安心に最大限に配慮のうえ、本発電所を運営するとともに、本事業を通じて、今後とも持続可能な循環型社会の実現に貢献してまいります。

本発電所の概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/61878/table/138_1_d61e681d96ae6d2544e89fd3c24b3512.jpg?v=202509090126 ]

本事業会社の概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/61878/table/138_2_e99a90d46845199c15ec0dafad6229f5.jpg?v=202509090126 ]

本発電所の全景

