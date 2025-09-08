【婚活のIBJ】婚活業界初*の金融商品仲介業に新規参入

株式会社IBJ

会員数・成婚数ともに国内最多*²の株式会社IBJ（代表取締役社長：石坂 茂、本社：東京都新宿区、東証プライム：6071）は、東洋証券株式会社を所属金融商品取引業者として、2025年9月より金融商品仲介サービスを開始します。結婚をきっかけに将来に向けた資産形成への関心が高まるなか、NISAや投資信託などの資産形成を包括的にサポートすることが可能となります。

■ 婚活事業者として“業界初”の挑戦

IBJは結婚相談所をはじめとする婚活事業を展開し、国内で最も多くの成婚（婚約）をサポートしてきました。婚活支援だけにとどまらず、ウエディング、不動産、保険など、結婚後のライフイベントや人生設計を通して、一人ひとりの理想を叶えるライフデザインサポートを行う中で、今回新たに、結婚後の資産形成まで一貫した支援が可能となりました。

■ 成婚者のリアルなニーズから生まれた新サービス

IBJライフデザインサポートにおけるライフプラン面談数は前年同期比146％*³と伸長しています。これは、IBJにおける成婚者数の増加に加えて、結婚をきっかけに将来に向けた資産形成への関心が高まっていることを示しています。

これまで、資産運用に関するご相談は、資産運用向け保険商品や提携先の紹介に限られていましたが、今後はNISAや投資信託といった金融商品の契約までを一貫してサポートできる体制を整えました。これにより結婚後の人生設計において、「家計を守る保険」だけでなく「将来の資産を増やす運用」までトータルでサポートできるようになります。婚活事業を手がけるIBJだからこそ、ライフプラン全体を俯瞰し、より中立的な立場で最適な提案が可能です。

■ サービスの概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7950/table/873_1_98489d0d9982b2c48ecf3bd30f9e78e3.jpg?v=202509090156 ]東洋証券株式会社 代表取締役社長：小川 憲洋（左）、株式会社IBJ 代表取締役社長 石坂 茂（右）■ IBJの想い

人生において「守る」保険と「育てる」資産形成は、どちらも欠かせない重要なテーマです。IBJは結婚をきっかけに生まれる新しい家族の未来を見据え、より多角的なライフデザインの支援を行うことで、「安心」と「成長」の両輪を兼ね備えたサービスを提供してまいります。

■担当者のコメント

婚活を経てご成婚される方の多くは、貯蓄はしていても、資産形成についてはあまり意識されてこなかった方も多いのが実情です。だからこそ、結婚という人生の大きな節目は、将来を見据えた資産形成を考える絶好の機会だと考えています。

当社は、ウエディングや、不動産、保険、そして資産運用まで、人生の節目に必要なサポートを網羅的に提供できる体制を整えています。成婚されたお二人がどのような人生を歩み、何を大切にしたいのか、ライフプラン全体を俯瞰してバランスの取れた提案ができるのが私たちの強みです。成婚者の方が、結婚後もより豊かで安心できる人生を描けるよう、心を込めてサポートを続けてまいります。

株式会社IBJ FP事業部部長 渡理 正彦

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7950/table/873_2_45930d6d6ef6c807fdc61e4bad32318c.jpg?v=202509090156 ]

■東洋証券株式会社（https://www.toyo-sec.co.jp/）

（東証プライム 証券コード 8614）

本 社 ：東京都中央区八丁堀４丁目７番１号

代表者 ：代表取締役社長 小川 憲洋

事業内容： 証券業

金融商品取引業者：関東財務局長(金商)第121号

■IBJライフデザインサポート（https://www.ibj-life.jp/）

IBJライフデザインはお客様に合わせてライフデザインをシミュレーションし、それを実現するための資産形成プランや資産を作るために必要な保障（保険）の提案、さらにはグループ企業が提供する各種サービスを仲介することにより、お客様の末永い人生をサポートいたします。

■株式会社IBJ（https://www.ibjapan.jp/）

マッチングだけに留まらないトータルサポートで、日本で最も多くの成婚（＝婚約）を創出*²しています。独自の結婚相談所プラットフォームで全国の結婚相談所と婚活者をつなぎ、人だけが提供できる親身なサポートで、お客様のライフスタイルや婚活フェーズに合わせたサービスを提供。日本の深刻な課題である「人口減少問題」に、結婚に至るカップルを生み出すことで貢献したいと考えています。

本 社 ：東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト 12階・17階

代表者 ：代表取締役社長 石坂 茂

事業内容：結婚相談所プラットフォーム事業、直営結婚相談所事業、イベント事業、婚活アプリ事業、ライフデザイン事業



*婚活事業を主軸とする企業による、金融商品仲介業への正式な登録・参入は業界初（当社調べ）。

*²日本マーケティングリサーチ機構調べ(成婚数:2024年累計、会員数:2024年12月末時点、2025年2月期_指定領域における市場調査) ※成婚数:IBJ連盟内での成婚者数

*³IBJライフデザインサポートの2025年7月・8月におけるライフプラン面談数の前年同期比。

