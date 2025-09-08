【無料】「テレビ広告の進化」と題して、メディアビジョンラボ 奥 律哉氏/フジテレビ 伊藤 正史氏/プログラマティカ 楳田 良輝氏によるセミナーを2025年10月15日(水)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

■特別無料開催■

テレビ広告の進化

～アドレッサブルTV広告の実演と広告ビジネスの未来を徹底議論～

[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_25463

[講 師]

メディアビジョンラボ 代表 奥 律哉 氏

株式会社フジテレビジョン メディア技術開発部 伊藤 正史 氏

株式会社プログラマティカ 代表取締役 楳田 良輝 氏

[日 時]

２０２５年１０月１５日（水） 午後３時～５時

[受講方法]

■会場受講

紀尾井フォーラム

千代田区紀尾井町４-１ ニューオータニガーデンコート１Ｆ

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

フジテレビは今年6月、現行のテレビ放送において受信機ごとに異なるCMを提示できる「アドレッサブルTV広告」技術をリリースしました。本セミナーでは、その最新技術を技術解説とともに会場で実際にご覧いただけます。

日本の放送方式（ISDB）にデジタル広告技術を融合させ、インターネット広告の牽引ドライバーである運用型広告などの新たなテレビ広告を、既存のテレビ受信機や放送設備を活かしながら実現できる大きな特徴を持つものです。

また、デモンストレーションに加えて、広告ビジネスを取り巻く現状と課題を整理し、テレビ広告の新たな可能性や価値の可視化について、専門家とともに深く議論していきます。ぜひ会場で、その最前線をご体感ください。

＜１＞ショートプレゼン

（１）メディア利用環境と情報空間の現状と課題

奥 律哉 氏 【15：00～15：20】

（２）アドレッサブルTV広告技術の概要】

伊藤 正史 氏 【15：20～15：40

（３）「コンバージドTV」におけるテレビ広告について

楳田 良輝 氏 【15：40～16：00】

＜２＞パネルディスカッション 【16：00～17：00】

（１）CMの出し分けがテレビ広告市場に与える影響～

リーチorターゲティング

（２）情報空間の健全性確保と偽動画広告対策技術

（３）テレビキャンペーンプランニングとバイイングがどう変わるのか？

（４）インターネット広告との差別化とは

【モデレーター】奥 律哉 氏

【パネリスト】伊藤 正史 氏／楳田 良輝 氏

