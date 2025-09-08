2025年11月11日（火）『リフォーム実践会「１度のイベントでリフォーム売上2億超」』開催決定！

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会（事務局：東京都港区、代表理事：田島亮、以下「JGBA」）は工務店・リフォーム会社向けに「リアル」にこだわった学びの機会を提供し、加盟企業の更なる情報共有と交流機会創出のため、様々なセミナーや視察会を開催しています。

本セミナーでは、星野管工設備株式会社の溝上氏にご登壇いただき、

「1度のイベントでリフォーム売上2億超」を実現した超地域密着戦略の実践的な取り組みについて

お話しいただきます。

☑年２回のフェアで年間売上の７０％を生み出す

☑「はい、喜んで！」をモットーにお客さまがお困りの時に駆けつける

☑テレビ、ラジオ、チラシ、路面電車、カルチャースクールによる認知度向上施策

☑外注体制を充実させ どんなことでもやってくれる業者を配置する

地域に根ざした集客や売上アップを目指す方は、ぜひご参加ください。

【開催概要】

イベント名：JGBA『リフォーム実践会「１度のイベントでリフォーム売上2億超」

～商圏2万4,000世帯で2,500人が来場する超地域密着戦略公開～』

開催日時：2025年11月11日(火) 16:00~18:00

開催場所：≪リアル≫ ネクストワンインターナショナル株式会社 東京赤坂オフィス

東京都港区赤坂3-5-5 ストロング赤坂ビル4F

【東京メトロ丸の内線 赤坂見附駅 徒歩6分】

≪オンライン≫ zoomウェビナー

参加費：《JGBA会員企業》リアル・オンライン共に無料

《JGBA未会員企業》リアル：20,000円

オンライン：フル視聴10,000円 or 最初の45分無料視聴

懇談会：実費(6,000円~8,000円)

参加対象：工務店、ビルダー、リフォーム会社、住宅関連会社

経営者、管理職、営業担当者、集客担当者、アフター担当者

詳細：https://jgba.net/event/2025-11-11-jgba-seminar/

【お申し込み方法】

1 イベント詳細（https://jgba.net/event/2025-11-11-jgba-seminar/）

2 申込みフォームより参加登録をお願いいたします。

※同じ会社の方がご一緒に参加される場合でもお1人ずつお申込ください。

登壇者紹介

星野管工株式会社 企業HP：https://hoshikan.com/

リフォーム産業新聞社 企業HP：https://www.reform-online.jp/

JGBA 年間イベントスケジュール

JGBAは年間を通してイベントを開催しております！

セミナーもリフォーム会社向け、地域密着の工務店向け、集客・施工・管理・アフター・採用等と多岐にわたります。セミナー以外にも視察会は会員企業・未会員企業からも大人気イベントとなっています。そのほかにもゴルフコンペや地方交流会など多数のイベントを開催中です。

■年間イベントカレンダー：https://jgba.net/schedule/

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会《JGBA》について

地域の工務店、ビルダー、住宅設備関係の企業が集まり、共に切磋琢磨し合い、住宅業界を盛り上げるべく発足。会員企業の発展が住宅業界の発展に繋がると捉え、様々な勉強会・視察会を開催。

“リアル”にこだわった情報発信やノウハウ共有のための多角的な活動を展開しており、未会員にも情報を一部公開している。

【会社概要】

社名：一般社団法人日本優良ビルダー普及協会

本社所在地：東京都港区赤坂3-5-5 ストロング赤坂ビル4F

代表理事：田島 亮

設立： 令和3年1月20日

HP：https://jgba.net/



＜報道関係の方からのお問い合わせ先＞

TEL：03-6277-6079

MAIL：info@jgba.net