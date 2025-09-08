RESERVA予約システム、予約者自身で予約内容を変更できる新機能「予約変更機能」を提供開始

株式会社コントロールテクノロジー

株式会社コントロールテクノロジーは、クラウド型予約管理システム「RESERVA（レゼルバ）」において、新たに予約人数や日程、オプション内容を、管理者を介さずに予約者自身で変更できる新機能「予約変更機能」をリリースしました。本機能により、管理者が変更依頼に都度対応する必要がなくなり、業務効率化につながります。予約者も急な予定変更や体調不良の際にキャンセルせず対応できるため、顧客満足度を維持しながら機会損失を防止できます。

「予約変更機能」詳細 :https://digital.reserva.be/function-introduction-reservation-change/

■RESERVA概要

RESERVA（レゼルバ）は、金融業、教育業、観光業などを含む350業種以上に対応する国内最大級のクラウド型予約管理システムです。導入実績は35万社を超え、オンライン予約から決済、顧客情報管理までを一元化します。今回追加された「予約変更機能」では、予約者が自身の都合に合わせて予約内容を見直せるようになり、管理者の対応負担を軽減しながら、顧客に柔軟で利便性の高いサービスを提供する仕組みが整いました。

■開発の背景

従来、予約内容の変更はキャンセルや再予約が必要であり、管理者には対応負担が、予約者には不便さが生じていました。こうした課題を解決するため、RESERVAではメニュー単位や決済方法ごとに変更可否や締切を細かく設定できる仕組みを開発し、利便性と柔軟な運用を実現する本機能を提供するに至りました。

「予約変更機能」の設定画面イメージ

当社では今後も、予約業務のDX推進を支援すべく、より専門的かつ実用的な機能開発をすすめてまいります。

