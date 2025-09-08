Googleアナリティクス（GA4）のAI対話型分析ツール「GA4 Chat Analyst」を正式リリース

アド・セイル株式会社

アド・セイル株式会社は、Googleの最新AI「Gemini」を搭載した、Googleアナリティクス（GA4）の分析ツール「GA4 Chat Analyst」を提供開始することをお知らせいたします。

サービス詳細ページ：https://ga4-gemini.ad-sail.jp/

近年、多くの企業でWebサイトのパフォーマンス計測にGoogleアナリティクス（GA4）が導入されています。しかし、その高機能化に伴い、データの抽出や分析が複雑化し、「分析・レポート作成に時間がかかる」「専門知識を持つ人材がいないと活用しきれない」といった課題が顕在化しています。

当社は、こうした課題を解決し、データ分析を一部の専門家のものから、ビジネスに携わるすべての人のためのツールに解放したいという想いから「GA4 Chat Analyst」を開発いたしました。

■「GA4 Chat Analyst」の概要

「GA4 Chat Analyst」は、”対話”をインターフェースとする新しい形の分析ツールです。ユーザーが「先月のコンバージョンに最も貢献した流入チャネルは？」といった質問を日本語で入力するだけで、Googleの最新AI「Gemini」がGA4のデータを瞬時に分析し、分かりやすい文章やグラフで回答を提示します。

■今後の展望

操作画面■主な特長- 圧倒的な時間創出: これまで数時間を要していた分析作業を大幅に短縮。企画立案やサイト改善といった、より創造的な業務に時間を創出します。- 専門知識からの解放: GA4の複雑な画面や専門用語を覚える必要はありません。新入社員から経営層まで、誰もが直感的にデータを活用できます。- インサイトの発見: AIとの対話を重ねることで、これまで気づかなかったデータ間の関連性や、新たなビジネスチャンスの発見を促します。

今後は、複数のデータソース（例：広告媒体データ、CRMデータ）を統合した横断的な分析機能の追加などを予定しており、お客様の多様なニーズに応えるべく、サービスの機能強化を継続してまいります。

■サービス詳細・お申し込み

まずは無料のStarterプランで、新しいデータ分析体験をお試しください。

https://ga4-gemini.ad-sail.jp/

代表取締役 川添泰史 のコメント

世の中の様々な場面でAIが話題となり、AIを使うことが手段ではなく目的化してしまっている感も否めない昨今かと考えます。 このサービスは、長年データ活用のプロとして実務に携わってきた私たちが、実務者の立場から「本当に現場の役に立ち、人の作業を助けること」を目指して開発しました。 本サービスが、データ活用に関わる多くの皆さまのお仕事のお役に立つことを祈っております。

【アド・セイル株式会社について】

会社名 ：アド・セイル株式会社

所在地 ：香川県高松市鍛冶屋町3 香川三友ビル5F

設立 ：2008年4月

代表者 ：代表取締役社長 川添 泰史

事業内容 ：WEB広告、ウェブマーケティング、ECコンサル、通販サイト運用代行

URL ：https://www.ad-sail.jp



私たちは、AI技術を駆使したデータ分析とマーケティングを融合し、データの解析からインサイトの抽出、戦略の策定、効果の最適化まで、ワンストップで包括的なサービスを提供しています。デジタル広告やウェブ解析、CRM戦略、EC運用支援など、幅広い領域での豊富な経験と実績をベースに、顧客のビジネス目標に最適な戦略と施策を提案し、実現に向けて力強くサポートします。