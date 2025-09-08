Prance AI、アヌラグ・カカール氏を米国事業責任者に任命

プランスホールディングス株式会社

プランスホールディングス株式会社（本社：東京都、代表取締役：大田和ブラッド、以下 プランス） は、アヌラグ・カカール氏が米国事業責任者に就任したことを発表します。カカール氏は、米国ニューヨーク拠点における事業開発、営業、資金調達、投資家広報、パートナーシップ戦略を統括し、同社のグローバル戦略において中核的な役割を担います。

Anurag Kakar 氏 (Prance Holdings Head of the USA)

プランスの日本初のAIヘッドハンターサービスを含むプラットフォームは着実に拡大しており、今後は米国市場における地域投資家や販売パートナーとの連携を通じ、さらなる事業成長が期待されています。

カカール氏は Prance USA の立ち上げを主導し、米国市場での戦略的拡大を推進します。機関投資家との関係構築や、現地における実行力強化を監督することで、プランスのグローバルな成長を牽引します。カカール氏は、25年以上にわたり国際的なリーダーシップを発揮してきた実績を持ち、直近ではオリバー・ワイマン ニューヨークオフィスのパートナーを務めました。同社の日本オフィス設立にも携わった経験を有し、これまでにカナダ、メキシコ、中米、英国、欧州、中東、アジア各国、オーストラリアでエグゼクティブとしての豊富な実務経験を積んでいます。オックスフォード大学を卒業後、メリルリンチにて投資銀行家としてキャリアをスタートさせました。

プランスホールディングスの創設者兼CEOである大田和ブラッド氏は次のように述べています。

「米国は世界で最もダイナミックなテクノロジーイノベーション市場です。同時に、日本では人口動態の変化に伴い、AIによる自動化に対する緊急性が増しています。この両市場をつなぎ、世界最高水準のAI製品を生み出すことは私たちの使命です。カカール氏のリーダーシップが加わることで、Pranceは米国におけるプレゼンスを一層強化し、グローバル規模での成長を加速させることができると確信しています。」

プランスホールディングス株式会社

創立：2025年4月

代表者：代表取締役 大田和ブラッド

事業内容：AIを活用したソフトウェアの企画、制作、販売、保守及び管理並びにクラウドサービスの提供

