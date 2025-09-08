【9/19開催】AIの最前線を知る、松尾研究室卒業のCTOが語る！AI戦略コンサルタントの仕事を徹底解剖！｜FLUX × ヤマトヒューマンキャピタル

ヤマトヒューマンキャピタル株式会社

ヤマトヒューマンキャピタル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：堀江 大介）は、2025年9月19日(金) 20:00よりオンラインにて、株式会社FLUX CTO 李 然 氏、執行役員/事業本部長 酒井 芳樹 氏にご登壇いただくウェビナー『AIの最前線を知る、松尾研究室卒業のCTOが語る！AI戦略コンサルタントの仕事を徹底解剖！』を開催いたします。

詳細はこちら :
https://yamatohc.co.jp/dd/flux_2509_1/?linkid=pr

AIの最前線を知る、松尾研究室を卒業されているCTO 李 然 氏、執行役員/事業本部長 酒井 芳樹 氏に、現場発・成果直結のAI活用事例をもとに、これからの「AI×コンサルタント」に必要な視点とスキルを徹底解説いただきます。



- 世界の最前線で進むAI活用のリアル
- 18兆円市場を動かしたレガシー業界の構造転換
- ノーコードAIを活用した、現場主導のプロジェクト事例
- 営業・マーケティング領域での生成AI活用法

など、注目の内容をお聞きします。




セミナー概要


セミナー　：AIの最前線を知る、松尾研究室卒業のCTOが語る！AI戦略コンサルタントの仕事を徹底解剖！


会場　　　：オンライン


日程　　　：2025年9月19日(金) 20:00-21:00


参加費用　：無料


締切　　　：当日　12:00まで


主催　　　：ヤマトヒューマンキャピタル株式会社



登壇者


株式会社FLUX


CTO


李 然 氏



株式会社FLUX


執行役員/事業本部長


酒井 芳樹 氏


