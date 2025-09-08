【9/19開催】AIの最前線を知る、松尾研究室卒業のCTOが語る！AI戦略コンサルタントの仕事を徹底解剖！｜FLUX × ヤマトヒューマンキャピタル

ヤマトヒューマンキャピタル株式会社ヤマトヒューマンキャピタル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：堀江 大介）は、2025年9月19日(金) 20:00よりオンラインにて、株式会社FLUX CTO 李 然 氏、執行役員/事業本部長 酒井 芳樹 氏にご登壇いただくウェビナー『AIの最前線を知る、松尾研究室卒業のCTOが語る！AI戦略コンサルタントの仕事を徹底解剖！』を開催いたします。

詳細はこちら :https://yamatohc.co.jp/dd/flux_2509_1/?linkid=pr

AIの最前線を知る、松尾研究室を卒業されているCTO 李 然 氏、執行役員/事業本部長 酒井 芳樹 氏に、現場発・成果直結のAI活用事例をもとに、これからの「AI×コンサルタント」に必要な視点とスキルを徹底解説いただきます。

- 世界の最前線で進むAI活用のリアル- 18兆円市場を動かしたレガシー業界の構造転換- ノーコードAIを活用した、現場主導のプロジェクト事例- 営業・マーケティング領域での生成AI活用法

など、注目の内容をお聞きします。

セミナー概要

セミナー ：AIの最前線を知る、松尾研究室卒業のCTOが語る！AI戦略コンサルタントの仕事を徹底解剖！

会場 ：オンライン

日程 ：2025年9月19日(金) 20:00-21:00

参加費用 ：無料

締切 ：当日 12:00まで

主催 ：ヤマトヒューマンキャピタル株式会社

登壇者

株式会社FLUX

CTO

李 然 氏

株式会社FLUX

執行役員/事業本部長

酒井 芳樹 氏

