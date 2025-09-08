DMM GAMES『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』ゲーム内BGM34曲を収録したオリジナルサウンドトラックvol.2を各種配信サービスにて配信・販売中！
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：村中 悠介、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにて配信中の、共感できる「推し」が見つかるRPG『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』にて、オリジナルサウンドトラックvol.2が配信されたことをお知らせいたします。
また、9月3日よりJOYSOUNDにて主題歌『クレイヴ・サーガ』のカラオケ配信も開始されました。
■『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』ORIGINAL SOUNDTRACK vol.2
▼配信開始日
2025年9月5日～順次開始
※各種配信先によって配信時間が異なる可能性もございます。
▼配信先
・Apple Music
https://music.apple.com/jp/album/id1834068589
・Spotify
https://open.spotify.com/intl-ja/album/1t6wHHZatIm2URYs13bccZ
・Amazon music
https://music.amazon.co.jp/albums/B0FN7LCJBY
・YouTube Music
https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_l-hAiN5CT2Byw6RGgKY8QpF6cy8guCM-o
・LINE MUSIC
https://music.line.me/launch?target=album&item=mb00000000049d9967&cc=JP&v=1(https://music.line.me/launch?target=album&item=mb00000000049d9967&cc=JP&v=1)
・iTunes
https://itunes.apple.com/jp/album/id1834068589?app=itunes
※他各種日本国内配信サービスにて配信中
▼収録曲（全34曲）
Showcase!!
Blooming Time
Sands Scorching
Jackpot Dreams
Venomous Play
Pastral Trail
Rain Drops
Tropical Splash!
Taiko and Yukata
Run, Boys, Run!
Destiny and Grief
Echoes of Hope
Promise and Bonds
Amber Grace
Scarlet Afloat
Arena's Call
Bonds to Breakthrough
Trick or Treat!
Sleighbell"s Sing
Newyear's Breeze
Welcoming Smile
Those Legend Carpenters
Vernal Incantation
Magma Suffocates
Enormous Evil
Woe and Pain
Ordinary Days
Laid Back, Man
Unwitnessing
Nodding to Each Other
I Remember
Reborn and Forward
Against the Judgement
Vestoria Festival!!
■カラオケJOYSOUNDにて主題歌『クレイヴ・サーガ』配信が開始！
曲名：クレイヴ・サーガ
アーティスト：平井 光司
作編曲：矢野 逹也
■カラオケ配信日
2025年9月3日～順次配信予定
※店舗によって異なります。
■配信機種
JOYSOUND
▼JOYSOUND公式サイト JOYSOUND.com
クレイヴ・サーガ《本人映像》
https://www.joysound.com/web/search/song/1128228
アーティスト情報表示ページ
https://www.joysound.com/web/search/artist/431967
■『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』とは
男性しか存在しない異世界「ヴェストリア」。
多様な種族が住まうその土地は、人間を統制し理想郷を築こうとする天使と、
欲望と嗜虐の限りを尽くす悪魔の脅威にさらされていた。
創造神である原神王アルケーによりヴェストリアに転生した主人公は、
導師として救世の旅に出る！
絆の力で世界を護れ！導師の冒険譚、ここに開幕!!
▼こちらからゲームをプレイ！
https://games.dmm.com/detail/cravesaga
■ゲーム概要
タイトル：『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』
ジャンル：共感できる「推し」が見つかるRPG
プラットフォーム： PC（ブラウザ版）/ スマートフォン（ブラウザ版）
利用料金：基本無料プレイ（ゲーム内課金あり）
ゲーム配信開始日：2023年2月16日（木）
最新情報はXでチェック！
最新情報はこちらの公式アカウントからお届けしていきます。
『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』公式サイト：
https://crave-saga.jp/
『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』公式X：
https://x.com/CraveSaga
『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』公式Instagram：
https://www.instagram.com/crave_saga/
『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』公式YouTubeチャンネル：
https://www.youtube.com/@crave-saga