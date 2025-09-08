「国宝の真実」特集『歴史道（れきしどう）』Vol.41　9月8日発売

株式会社朝日新聞出版

2025年9月8日（月）に、『歴史道（れきしどう）』Vol.41が発売になります。今号では、「国宝の真実」を大特集。仏像、絵画から寺社や城などの建築物まで、日本の国宝を厳選し、その成り立ちの歴史や見るべきポイントを紹介します。

弥生時代の埴輪、飛鳥の息吹を今に伝える壁画、今なお人々から愛され続けている平安の仏像や江戸の名画たち――。計1144件が指定されている国宝の数々（2025年7月現在）。文化財保護法によって、重要文化財のなかでも特に価値が高く、「国民の宝たるもの」が国宝とされています。それらには、いにしえより日本人が紡いできた文化や精神が息づき、具現化されているのです。

9月7日（月）発売の『歴史道』Vol.41（週刊朝日ムック）では、珠玉の国宝を厳選して紹介。考古資料や作品に秘められた真実をひも解き、その見どころに迫っています。

好評連載中の司馬遼太郎「街道をゆく」の世界は、「台湾紀行３. 台東の祭り、日本の記憶」です。

本誌に掲載されている主な国宝――

●仏像

釈迦三尊像 救世観音立像 菩薩半跏像 伐折羅（十二神将立像）千手観音菩薩坐像 千手観音菩薩立像 薬師如来坐像 盧舎那仏坐像 五大明王像 金剛力士立像（阿形、吽形）毘舎那仏（奈良の大仏） 阿弥陀如来坐像（鎌倉の大仏）

●絵画

高松塚古墳壁画 鳥獣人物戯画 源氏物語絵巻 伝源頼朝像 慧可断臂図 唐獅子図屏風 風俗図（彦根屏風） 風神雷神図屏風 燕子花図屏風

●建築物

法隆寺 東寺 平等院鳳凰堂 日光東照宮 宇治上神社 厳島神社 姫路城 迎賓館赤坂離宮

週刊朝日ムック『歴史道（れきしどう）』Vol.41「国宝の真実」

定価：1150円（本体1045円＋税10％）

発売日：2025年9月8日（月曜日）

