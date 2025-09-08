「国宝の真実」特集『歴史道（れきしどう）』Vol.41　9月8日発売

写真拡大

株式会社朝日新聞出版

2025年9月8日（月）に、『歴史道（れきしどう）』Vol.41が発売になります。今号では、「国宝の真実」を大特集。仏像、絵画から寺社や城などの建築物まで、日本の国宝を厳選し、その成り立ちの歴史や見るべきポイントを紹介します。




弥生時代の埴輪、飛鳥の息吹を今に伝える壁画、今なお人々から愛され続けている平安の仏像や江戸の名画たち――。計1144件が指定されている国宝の数々（2025年7月現在）。文化財保護法によって、重要文化財のなかでも特に価値が高く、「国民の宝たるもの」が国宝とされています。それらには、いにしえより日本人が紡いできた文化や精神が息づき、具現化されているのです。


9月7日（月）発売の『歴史道』Vol.41（週刊朝日ムック）では、珠玉の国宝を厳選して紹介。考古資料や作品に秘められた真実をひも解き、その見どころに迫っています。


好評連載中の司馬遼太郎「街道をゆく」の世界は、「台湾紀行３.　台東の祭り、日本の記憶」です。


本誌に掲載されている主な国宝――

●仏像


釈迦三尊像　救世観音立像　菩薩半跏像　伐折羅（十二神将立像）千手観音菩薩坐像　千手観音菩薩立像　薬師如来坐像　盧舎那仏坐像　五大明王像　金剛力士立像（阿形、吽形）毘舎那仏（奈良の大仏）　阿弥陀如来坐像（鎌倉の大仏）



●絵画


高松塚古墳壁画　鳥獣人物戯画　源氏物語絵巻　伝源頼朝像　慧可断臂図　唐獅子図屏風　風俗図（彦根屏風）　風神雷神図屏風　燕子花図屏風



●建築物


法隆寺　東寺　平等院鳳凰堂　日光東照宮　宇治上神社　厳島神社　姫路城　迎賓館赤坂離宮



週刊朝日ムック『歴史道（れきしどう）』Vol.41「国宝の真実」

定価：1150円（本体1045円＋税10％）


発売日：2025年9月8日（月曜日）


https://www.amazon.co.jp/dp/4022779489