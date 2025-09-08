ＳＡＶＥ ＪＡＰＡＮ プロジェクト２０２５-２０２６第Ｖフェーズ（発展期）ネイチャーポジティブの実現に向けた進化

ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社

損害保険ジャパン株式会社（代表取締役社長：石川 耕治、以下「損保ジャパン」）は、２０１１年から、認定特定非営利活動法人日本ＮＰＯセンター（代表理事：大島 誠、以下「日本ＮＰＯセンター」）、地域のＮＰＯ支援センター、環境ＮＰＯと協働で、市民参加型の生物多様性保全活動を行う「ＳＡＶＥ ＪＡＰＡＮ プロジェクト」を全国で展開しています。活動開始から間もなく１５年を迎え、ネイチャーポジティブの実現を目指し、環境省の後援を得て、国立研究開発法人国立環境研究所気候変動適応センターの副センター長である西廣淳氏をアドバイザーに迎えることとしましたので、お知らせします。

１．「ＳＡＶＥ ＪＡＰＡＮ プロジェクト」の概要

保険のご加入時に、お客さまにＷｅｂ約款・Ｗｅｂ証券を選択いただいた場合等に削減できたコストの一部を活用して寄付を行い、日本ＮＰＯセンター、地域のＮＰＯ支援センター、環境ＮＰＯと協働で、市民参加型の生物多様性保全活動を行うプロジェクトです。

２．これまでの成果

３００種を超える希少生物種の保全活動を行うと共に、２０２５年３月までに延べ１，１５７回のイベントを開催し、６８，６００人を超える方が参加しました。

２０２３年からは、２０３０年までに陸域・海域の３０％以上を保全する世界目標「３０ ｂｙ ３０（サーティバイサーティ）」に寄与する「自然共生サイト」登録を目指す取組みと、生態系を活用した防災・減災（Eco-DRR）の促進に資する活動を支援しています。「自然共生サイト」には３カ所登録されました。

３．第Ｖフェーズ（発展期）で目指すもの

自然に根差した社会課題解決策「ＮｂＳ(Nature-based Solutions)*1」や「グリーンインフラ」の考え方を取り入れた活動、防災・減災*2など地域コミュニティの強化への貢献、「自然共生サイト」の普及を目指します。西廣淳氏の専門的な知見をもとに取組みを進めていきます。

（出典）「生態系を活用した気候変動適応策（EbA）計画と実施の手引き」（環境省）p7

EbAと関連概念 https://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/library/files/EbA.pdf

*１：自然の力を活用して、生態系と人間の両方に利益をもたらしながら、気候変動や自然災害、食料安全保障などの社会課題を解決する取組みのことを指す。

*２：上図の「EbA」と「Eco-DRR」が重なっている部分に該当する保全活動。

４．今後について

損保ジャパンは、地域のあらゆるステークホルダーと協働して、生物多様性保全を通じて地域コミュニティの強化に取り組み、「損保ジャパンでよかった。ＳＯＭＰＯで良かった。」と言っていただけるよう、地域課題の解決に貢献してまいります。

以上