ITサービスの提供を行う東京システムハウス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：林 知之、以下「当社」）は、2025年9月18日（木）にRPA推進事例セミナーをオンライン開催いたします。

本セミナーでは、「白い恋人」で知られる石屋製菓様の品質管理部門が、現場主導で取り組んだRPAによるDX推進事例をご紹介します。現場担当者が主体となり、属人化の解消や作業時間の大幅削減を実現した取り組みの詳細をお伝えします。

URL：https://www.rpa-sol.tsh-world.co.jp/news/event/news_1201.html

■セミナー内容

実際の事例をもとに、食品企業の業務効率化に役立つテーマを具体的に解説します。セミナーでは、自動化された業務リストやデモンストレーションも公開し、現場での自動化のイメージを掴んでいただけます。

● わずか3か月で12業務を自動化した取り組み

● 属人化の解消と作業時間削減の工夫

● 現場担当者が主体となる市民開発の実践

● 実際の自動化業務リスト・デモの紹介

■開催概要

・日時：2025年9月18日（木） 11:00～11:30

・開催方法：オンライン（Zoomウェビナー）

・対象者：業務効率化・DXの取り組みを検討・推進されている食品企業のご担当者様

・参加費：無料

■RPA Solutionについて

当社は、エンタープライズ向けRPA製品「SS&C Blue Prism」の導入・運用支援サービスを提供しています。PoCからトレーニング、サーバ構築、開発・運用支援まで、導入プロセス全体を一貫してサポートします。食品業界をはじめとした実績も多数あり、Blue Prism認定開発者資格を持つエンジニアが豊富な知見をもとにお客様のRPA導入を支援します。

URL：https://www.rpa-sol.tsh-world.co.jp/

■東京システムハウスについて（https://www.tsh-world.co.jp/）

お客様のビジネス戦略まで踏み込んだシステムの企画、開発、運用保守、マイグレーションサービス、パッケージソフトの企画、開発などを手がける独立系IT企業です。1976年の創業以来培ってきた業界知識やノウハウをもとに、AIやIoTを活用した開発やデータ利活用分野にも積極的に挑戦しています。ロボティクス、クラウド、オープンソース等、より高度で最新の技術・ハードウェアを利用した当社独自の製品・サービスの提案とサポートでお客様の発展に貢献してまいります。

代表取締役：林 知之

本社住所 ：東京都品川区西五反田8-4-13 五反田JPビルディング6階

設立 ：1976年

