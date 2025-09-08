【ジソウ支援事例】レイクウッズガーデン様、SNS通常投稿とMeta広告の併走運用で、広告のCV数97％増と高い相乗効果を実現！

株式会社ラバブルマーケティンググループ

株式会社ラバブルマーケティンググループ（本社：東京都港区、代表取締役社長：林 雅之、証券コード：9254）の子会社で、企業のSNSマーケティング支援を行う株式会社ジソウ（所在地：東京都港区、代表取締役：本門 功一郎 以下、ジソウ）は、「オーストラリアン・ラブラドゥ―ドル（AL）」の国内唯一のALAJ認定ブリーダーとしてALのブリーディング・販売等を行う株式会社レイクウッズガーデン様の、SNS運用とMeta広告運用の自走支援を行っています。この度、株式会社レイクウッズガーデン様に、ジソウによるご支援の内容やご支援以降感じた変化などについてお話を伺い、支援事例インタビュー記事を公開いたしました。ぜひご覧ください。

【株式会社レイクウッズガーデン】SNS通常投稿とMeta広告の併走運用で、広告のCV数97％増と高い相乗効果を実現！今後はMEOなど多方面でのデジタル施策にも挑戦(https://jisou.co.jp/casestudy/lwg)

ジソウが支援をしているアカウント：lakewoodsgarden_official(https://www.instagram.com/lakewoodsgarden_official/)

【支援事例インタビュー記事トピックス（抜粋）】

ジソウにご依頼いただいた背景やきっかけについて

- 将来的に自社で分析～戦略策定ができる体制の構築を目指してSNS運用支援企業を探していたところ、伴走型で「自走支援」を行うジソウのスタイルに魅力を感じ、依頼を決定。- 事業内容や理念の理解度が他社と比較し最も高く、理念をSNS投稿にも反映させるという提案を高評価。- SNS運用だけでなく、LP制作やMEO対策などWeb全体の導線設計まで含めて、トータルで支援ができる点も決め手に。

ジソウによるご支援で変わったこと

- Instagram投稿の分析・振り返りMTGにより、「ユーザーが喜んでくれる投稿を作りたい」「もっと反応が良い投稿を目指そう」と前向きなモチベーションが生まれ、会社全体で良い影響が起きていることを実感。- ジソウの支援開始の初月から、Meta広告（Instagram、Facebook）のCV（コンバージョン）数が前月比97％増と、過去最高の結果を記録。- Instagramの通常投稿とMeta広告を一貫して支援することで、それぞれの相乗効果による高い成果が実現。

今後SNS運用で取り組みたいこと／目指すこと

- Instagramのアカウントをさらに成長させ、戦略的にユーザーとコミュニケーションが取れる状態にしていきたい。- 広告用のLP改善、通常投稿と広告の連動やMEO（マップエンジン最適化）など、デジタル全体を通じた施策を強化しプロモーション全体の底上げを図りたい。- SNSを通して、ALの輪を広げながら、犬と人が共に幸せに暮らせる社会をつくっていくことを目指したい。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/28382/table/251_1_e1f2e513c9f000c48d72920df1ad3006.jpg?v=202509081156 ]

「オーストラリアン・ラブラドゥ―ドル（AL）」という犬種について詳しく知りたい方はこちらのページをぜひご覧ください。https://www.al-site.net/about/

株式会社ジソウについて

2023年4月6日設立。長年SNSマーケティング事業に従事する、代表取締役の本門を中心に、グループ会社全体で培ったノウハウを活かし、比較的小規模でSNSマーケティングを行う企業や団体を対象に、SNS運用の自走支援や運用代行、セミナーや研修、SNS運用効率のためのツール導入支援などのサービスを提供。

URL：https://jisou.co.jp

株式会社ラバブルマーケティンググループについて

「人に地球に共感を」をパーパスとし、現代の生活者の情報消費行動に寄り添う共感を重視した愛されるマーケティング（Lovable Marketing）を推進するマーケティング企業グループです。「最も愛されるマーケティンググループを創る」をグループミッションに、マーケティングの運用領域を主軸として事業展開をしています。

URL：https://lmg.co.jp/