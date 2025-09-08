にこスマ｜2025年8月中古スマホ販売・買取数ランキング

中古スマートフォンの個人向け買取・販売サービス「にこスマ」を運営する株式会社Belong（本社：東京都港区、代表取締役社長：西村 耕一郎　以下、「Belong」）は、にこスマにおける2025年8月の中古スマホ／機種別販売数・買取数ランキングを発表します。







■にこスマ担当者コメント


2025年8月の販売数ランキングでは、iPhone SE（第3世代）(64GB)が3か月連続で1位にランクインしました。


その他、iPhone SE（第2世代）(64GB)が僅差で2位にランクインしているほか、iPhone 13 (128GB)が4ヶ月連続で3位を維持するなど、2020年から2022年にかけて発売され、4年前後経過したiPhoneの人気が続いています。



日本時間の9月10日（水）未明には、新型iPhoneが発表される見込みです。


（＊参考：https://www.apple.com/jp/apple-events/）



にこスマでは例年、新型iPhoneの発表・発売に伴い、販売数ランキングに変動が見られる傾向にあり、今年もランキングの顔ぶれが変わる可能性があります。


昨年はiPhone 14など、比較的新しいiPhoneが順位を上げました。



買取数ランキングでは、iPhone SE（第2世代）の人気が続くなか、Google Pixel 6a が初の1位にランクインしています。



にこスマでは、引き続きお客様のニーズに柔軟にお応えできるよう、販売・買取の双方からサービスの充実に努めてまいります。


■にこスマ　中古スマホ販売数ランキング［2025年8月］


順位／機種（ストレージ容量）／平均販売単価（前月比）


1位／iPhone SE（第3世代）(64GB)／40,023円（-1,958円）


2位／iPhone SE（第2世代）(64GB)／22,611円（-713円）


3位／iPhone 13 (128GB)／61,600円（2,936円）


4位／iPhone 12 (64GB)／38,677円（1,851円）


5位／iPhone 14 (128GB)／78,125円（4,386円）


6位／iPhone 12 mini (128GB)／39,317円（-532円）


7位／AQUOS sense3 (64GB)／7,814円（474円）


8位／iPhone SE（第3世代）(128GB)／41,979円（227円）


9位／iPhone 7 (128GB)／11,424円（-410円）


10位／arrows Be4 Plus (64GB)／7,330円（-398円）


■にこスマ買取　スマホ買取数ランキング［2025年8月］


順位／機種（ストレージ容量）


1位／Pixel 6a (128GB)


2位／iPhone SE（第2世代）(64GB)


3位／iPhone SE（第2世代）(128GB)


4位／iPhone 8 (64GB)


5位／iPhone 12 (64GB)


6位／iPhone 11 (64GB)


7位／Pixel 7a (128GB)


8位／iPhone XR (64GB)


9位／iPhone 12 (128GB)


10位／iPhone SE（第3世代）(64GB)



※対象期間：2025年8月1日～2025年8月31日


※価格は全て税込み



●本ランキング結果を引用する場合は「にこスマ」のURL(https://www.nicosuma.com/blogs/information/202508-ranking)を使用してください。


■「にこスマ」について


「にこスマ」は、伊藤忠グループのBelongが運営する中古スマホ販売・スマホ買取サービスです。「あたらしいより、あなたらしい。」をモットーに、お客さまのライフスタイルにフィットしたスマホ選びをお手伝いします！


◇にこスマ（中古スマホ販売）


https://www.nicosuma.com/


中古スマホのイメージを覆す高品質な端末を厳選！


端末ごとに詳細なコンディションを掲載しているので、納得の一台をお選びいただけます。







◇にこスマ買取（スマホ買取）


https://www.nicosuma.com/sell


登録不要でかんたん見積もり！


シンプルな査定基準や徹底したデータ消去など、スマホ買取が初めての方でも安心してご利用いただけます。







スマホの購入・売却に関するお役立ち情報は、「にこスマ通信」(https://www.nicosuma.com/magazine)でも発信しています。


■会社概要


当社は「大切な人に誇れる、次なる価値を届けよう。」をMISSIONに掲げ、個人向け中古スマートフォンのECサイト「にこスマ」(https://www.nicosuma.com/)や「にこスマ買取」(https://www.nicosuma.com/sell(https://www.nicosuma.com/sell))、法人向け中古スマートフォンのレンタル・販売・買取サービス「Belong One」(https://bz.belong.co.jp/)など、個人法人を問わず、お客様に合わせた中古デバイスサービスを展開しております。わたしたちは常に「正直であること」を信条に、厳格な検査を通し、高品質な端末を適正な価格で、すべての人に中古デバイスの安心を提供してまいります。






社　　名　　株式会社Belong（伊藤忠グループ）


会社設立　　2019年2月


代表者名　　代表取締役社長　西村 耕一郎


所在地　　 ◆本社　東京都港区赤坂6丁目4番10号 赤坂ZENビル4階


　　　 　　 ◆座間オペレーションセンター　神奈川県座間市広野台2-10-10 GLP座間3階



●記載されている会社名、商品名、サービス名称等は、各社の商標または登録商標です。