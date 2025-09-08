HALF TIME、Jクラブ「FC岐阜」の常務取締役候補の募集を独占的に開始

HALF TIME株式会社

スポーツビジネス領域で採用及びPR事業を展開するHALF TIME株式会社（東京都江東区、代表取締役：磯田裕介）が運営する、スポーツ業界に特化した転職支援サービス「HALF TIME」では、Jリーグに加盟するプロサッカークラブ・FC岐阜の常務取締役候補の募集を独占的に開始しました。

◇募集ページ： https://biz.halftime-media.com/jobs/1113(https://biz.halftime-media.com/jobs/1113?utm_source=webadvertising%26utm&utm_medium=release_20250908&utm_campaign=release_20250908)

本ポジションはFC岐阜の経営を担い、中長期的成長戦略の立案・実行、競技部門と事業部門の連携強化、練習環境整備や専用スタジアム建設等の長期プロジェクトの推進等を行います。県下全42市町村、及び、330社以上がパートナーとなる地域密着型の同クラブにおいて、チームを次のステージに押し上げる役割を担います。

募集対象は、プロスポーツ団体で経営経験のある方、またはそれに類する企業団体でプロスポーツ団体の支援経験のある方。年俸上限は2400万円となります。本求人はHALF TIMEのみでの取り扱いとなり、募集要項の詳細は上記募集ページから確認でき、同ページから応募を受け付けています。

HALF TIME株式会社が運営するスポーツ業界に特化した採用・転職支援サービス「HALF TIME」は、2019年のサービス開始以降、現在では登録ユーザーは累計約3万名、取り扱い求人数は1200件以上にのぼります。NBA、シティ・フットボール・グループ、ブンデスリーガ、ユヴェントスFCなど世界的なスポーツ団体や、サッカー、バスケットボール、ラグビー、バレーボールなど各スポーツ団体、スポーツ関連企業が利用しています。現在募集中の求人例は次の通りです。

