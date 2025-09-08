「チームを引っ張るリーダーに求められる5つの思考術」と題して、合同会社ヒューマンパワー・リサーチ 代表取締役社長 森 真一氏によるセミナーを2025年10月10日(金)に開催!！
チームを引っ張るリーダーに求められる5つの思考術
～仕事効率を上げ成果を出すための考え方～
[セミナー詳細]
[講 師]
合同会社ヒューマンパワー・リサーチ
代表取締役社長 森 真一 氏
[日 時]
２０２５年１０月１０日（金） 午後１時～４時
[受講方法]
■ライブ配信 (Zoomウェビナー)
■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）
[重点講義内容]
あなたは、自分の仕事に自信がありますか？
仕事の効率を上げ、成果を出す鍵を握っているのが「考え方」です。
日々の仕事の中には多くの課題がありますが、それを解決するためにはこうした「考え方」を複合的に用いて解決していく必要があります。
本セミナーでは、チームを引っ張るリーダーに有益な「考え方」5つを一方的な講義だけではなく、ワークを交えてわかりやすく解説します。
１．目的思考
（１）この仕事の目的な何か
（２）誰にどんな価値を提供できるのか
（３）ケーススタディ【個人ワーク／解説】
２．多角・多面的思考
（１）多角的とは
（２）多面的とは
（３）虫の目ではなく鳥の目で俯瞰的に見る
（４）ケーススタディ【個人ワーク／解説】
３．仮説思考
（１）自分なりの仮説を立てる
（２）仮説の検証
（３）ケーススタディ【個人ワーク／解説】
４．批判的思考（クリティカルシンキング）
（１）ＡＩ時代、まずは疑う
（２）エビデンス（証拠・根拠・具体例）
（３）ケーススタディ【個人ワーク／解説】
５．会計思考
（１）財務会計とは
（２）管理会計とは
（３）ケーススタディ【個人ワーク／解説】
６．まとめと質疑応答
【お問い合わせ先】
新社会システム総合研究所
東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ
Email: info@ssk21.co.jp
TEL: 03-5532-8850
FAX: 03-5532-8851
URL: https://www.ssk21.co.jp
