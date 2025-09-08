「チームを引っ張るリーダーに求められる5つの思考術」と題して、合同会社ヒューマンパワー・リサーチ 代表取締役社長 森 真一氏によるセミナーを2025年10月10日(金)に開催!！

株式会社 新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】─────────

チームを引っ張るリーダーに求められる5つの思考術

～仕事効率を上げ成果を出すための考え方～

─────────────────────────────

[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_25432

[講 師]

合同会社ヒューマンパワー・リサーチ

代表取締役社長 森 真一 氏

[日 時]

２０２５年１０月１０日（金） 午後１時～４時

[受講方法]

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

あなたは、自分の仕事に自信がありますか？

仕事の効率を上げ、成果を出す鍵を握っているのが「考え方」です。

日々の仕事の中には多くの課題がありますが、それを解決するためにはこうした「考え方」を複合的に用いて解決していく必要があります。

本セミナーでは、チームを引っ張るリーダーに有益な「考え方」5つを一方的な講義だけではなく、ワークを交えてわかりやすく解説します。



１．目的思考

（１）この仕事の目的な何か

（２）誰にどんな価値を提供できるのか

（３）ケーススタディ【個人ワーク／解説】



２．多角・多面的思考

（１）多角的とは

（２）多面的とは

（３）虫の目ではなく鳥の目で俯瞰的に見る

（４）ケーススタディ【個人ワーク／解説】



３．仮説思考

（１）自分なりの仮説を立てる

（２）仮説の検証

（３）ケーススタディ【個人ワーク／解説】



４．批判的思考（クリティカルシンキング）

（１）ＡＩ時代、まずは疑う

（２）エビデンス（証拠・根拠・具体例）

（３）ケーススタディ【個人ワーク／解説】



５．会計思考

（１）財務会計とは

（２）管理会計とは

（３）ケーススタディ【個人ワーク／解説】



６．まとめと質疑応答

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。

また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。

SSKは常に最先端の情報を発信し、お客様の戦略パートナーであり続けます。