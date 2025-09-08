「チームを引っ張るリーダーに求められる5つの思考術」と題して、合同会社ヒューマンパワー・リサーチ 代表取締役社長 森 真一氏によるセミナーを2025年10月10日(金)に開催!！

写真拡大

株式会社　新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】─────────


チームを引っ張るリーダーに求められる5つの思考術


～仕事効率を上げ成果を出すための考え方～


─────────────────────────────



[セミナー詳細]


https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_25432



[講　師]


合同会社ヒューマンパワー・リサーチ


代表取締役社長　森　真一　氏



[日　時]


２０２５年１０月１０日（金）　午後１時～４時



[受講方法]


■ライブ配信 (Zoomウェビナー)


■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）



[重点講義内容]


あなたは、自分の仕事に自信がありますか？
仕事の効率を上げ、成果を出す鍵を握っているのが「考え方」です。
日々の仕事の中には多くの課題がありますが、それを解決するためにはこうした「考え方」を複合的に用いて解決していく必要があります。
本セミナーでは、チームを引っ張るリーダーに有益な「考え方」5つを一方的な講義だけではなく、ワークを交えてわかりやすく解説します。

１．目的思考
　（１）この仕事の目的な何か
　（２）誰にどんな価値を提供できるのか
　（３）ケーススタディ【個人ワーク／解説】

２．多角・多面的思考
　（１）多角的とは
　（２）多面的とは
　（３）虫の目ではなく鳥の目で俯瞰的に見る
　（４）ケーススタディ【個人ワーク／解説】

３．仮説思考
　（１）自分なりの仮説を立てる
　（２）仮説の検証
　（３）ケーススタディ【個人ワーク／解説】

４．批判的思考（クリティカルシンキング）
　（１）ＡＩ時代、まずは疑う
　（２）エビデンス（証拠・根拠・具体例）
　（３）ケーススタディ【個人ワーク／解説】　

５．会計思考
　（１）財務会計とは
　（２）管理会計とは
　（３）ケーススタディ【個人ワーク／解説】

６．まとめと質疑応答







