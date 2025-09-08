月が地球の影に入ることで月が赤く見える現象″ブラッドムーン (皆既月食)″の月ライトが登場。

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

『いつもの何気ない日々に、ほんの少しだけ、宇宙の輝きを』というコンセプトを基に、3D技術を用いた創作活動を行っているSPACE++から、月が地球の影に入ることで月が赤く見える現象、"ブラッドムーン (皆既月食)"をモチーフにした月ライト(大)が新登場。

ヴィレッジヴァンガードオンラインにてお取り扱いを開始いたしました。

販売ページはこちら :https://vvstore.jp/products/detail/5042716

商品紹介

現在ヴィレッジヴァンガードオンラインにて、ご好評いただいている月ライト。

今回新たに、"ブラッドムーン (皆既月食)"をモチーフにした月ライト(大)が登場しました。

"ブラッドムーン (皆既月食)"は，月が地球の影に入ることで，月が赤く見える現象のことをさします。

そして，このブラッドムーンには『デトックスや浄化の効果をもたらす』と言い伝えられています。

月ライトとは月面を三次元的に再現した"3D惑星ライト"です。

最新の加工技術を用いることで，惑星の細かな部分まで忠実に再現しています。

設置方法は，”スタンド(自立)式”および”壁掛け式”の２方法どちらにも対応しております。

惑星内部のLEDはいつでも簡単に交換できますので，購入後も光量等お好きにアレンジいただけます。

【SPACE++】Blood Moon Light - こころを澄ます月 - (大)【”秘密特典”付き/期間限定カラー】

価格：\6,490 (税込)

☆ 作品仕様 ☆

【サイズ】惑星部：直径12[cm]，コード長 : 1.5[m]

【梱包品】3D惑星モデル + 電球ソケットケーブル(ON/OFFスイッチ付) + LED電球(取替可能)

【主素材】惑星部：樹脂，スタンド部：陶器

ほんの少しの宇宙の輝きが，大切な日々を彩りますよう，

ひとつひとつ心を込めてお贈りいたします。

