航空、ミリタリー、動物、海外絶景！ イカロスカレンダーが20名様に当たるキャンペーン実施中！

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで航空・鉄道分野などのメディア事業を手掛けるイカロス出版株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山手章弘）は、フォロー＆リポストで「イカロスカレンダー2026」が20名様に当たるプレゼントキャンペーンを実施中です。

■ほかにはない「好き」がここにある！カレンダー全10種類を発売中！

「月刊エアライン」誌上でも活躍する写真家・佐々木 豊 氏による『エアライン（イカロスカレンダー2026）』、航空写真家・粒木友香里が描き出す空の美『ブルーインパルス（イカロスカレンダー2026）』、ハワイの風景を柔らかなタッチで表現した『HILO KUME ハワイアンアート（イカロスカレンダー2026）』など、多彩のジャンルの壁掛けカレンダーを取り揃えています。

各カレンダーは2025年9月19日(金)または、2025年9月24日(水)より順次発売予定で、全国書店およびオンライン書店で予約受付中です。

【イカロスカレンダー2026のラインナップ】

エアライン

JShips 海上自衛隊

JWings 航空自衛隊機

ブルーインパルス

日本軍 陸海空兵器

四季の野鳥

ねこと鉄道

HILO KUME ハワイアンアート

美しいイタリア散歩

空から見るハワイ

■イカロスカレンダー2026プレゼントキャンペーン実施中

キャンペーン応募は、X（旧Twitter）にて出版営業部公式アカウントをフォローし、該当ツイートを引用リポスト（引用RT）するだけです。応募期間は、2025年9月5日（金）から2025年9月15日（月）となっております。応募者の中から抽選で各カレンダーにつき2名様、合計20名様にプレゼントいたします。

詳細はキャンペーンページをご覧ください：https://books.ikaros.jp/news/n116245.html

■紙面イメージバラエティー豊かな全10種類の2026年カレンダー

月刊エアラインがお届けする旅客機カレンダー『エアライン』

その美が、 空間を支配する『JWings 航空自衛隊機』

中世の街から海辺のカラフルな街まで『美しいイタリア散歩』

【イカロス出版株式会社】

『月刊エアライン』を中心に航空、鉄道、ミリタリー、レスキュー分野で出版活動を展開。

さらに旅行、通訳・翻訳、ライフスタイルなどの分野でも多くの出版物を展開しています。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

イカロス出版株式会社 担当：出版営業部

contact@ikaros.jp