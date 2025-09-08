【SNS総フォロワー数130万人・みいるか作】人気キャラクター★ゆるいるか初の公式キャラクター図鑑が予約受付開始！
株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2025年9月5日（金）に『みいるかのうみのいきものシリーズ ゆるいるか大図鑑 大解剖してみるか～』（2025年11月6日発売予定）の予約販売を開始いたしました。
■待望のキャラクター図鑑がついに発売！
『みいるかのうみのいきものシリーズ ゆるいるか大図鑑 大解剖してみるか～』
SNS総フォロワー数130万人超の人気クリエイター・みいるかが贈る！ ゆるふわな海の生き物の妖精・ゆるいるかたちの公式キャラクター図鑑が11月6日（木）に発売予定！
キュイ～と海からやってきた、海の生き物の妖精・ゆるいるかたちのことが全部わかる！ 初の公式キャラクター図鑑。
アオイルカやピンクイルカなど、全11キャラクターのプロフィールはもちろん、相関図や質問コーナー、ショートストーリーなど、ゆるいるかたちのことをもっと知ることができちゃうページがたっぷり。みいるか＆ゆるいるかファン必携の一冊です。
●全11キャラ＋みいるかのプロフィールをたっぷり紹介！
●みいるかから、ゆるいるか達への質問コーナーや、ゆるいるかの日常がのぞけるショートストーリーなども充実！
●おしえて、みいるか先生！ ゆるいるかの描き方や、海や川の生き物について学べるページも。
■楽天ブックス限定・購入特典付き！
楽天ブックス(https://books.rakuten.co.jp/rb/18361632/)では、今だけの豪華特典「複製サイン入りポストカード」1枚付き（3種類の中からランダムで1種類送付）。数量限定ですので、お早めにご予約ください。
■表紙デザインのファン投票実施中！
あなたの投票が表紙を決める！ #ゆるいるか大図鑑 表紙決定キャンペーンも実施中！ 投票サイト(https://pf.gakken.jp/user/op_enquete.gsp?sid=GAE&mid=009209hY&hid=g5Mc6G3OD_0)から、好きな文字色の表紙をどちらか選んでください。ご投票、お待ちしております。
［商品概要］
『みいるかのうみのいきものシリーズ ゆるいるか大図鑑 大解剖してみるか～』
作・絵：みいるか
定価：1,430円（税込）
発売予定日：2025年11月6日
判型：188×188／64ページ
電子版：なし
ISBN：978-4-05-206216-2
発行所：株式会社 Gakken
学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020621600(https://hon.gakken.jp/book/1020621600)
【本書のご予約・ご購入はコチラ】
・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4052062167(https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4052062167)
・楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18361631/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18361631/)
