【SNS総フォロワー数130万人・みいるか作】人気キャラクター★ゆるいるか初の公式キャラクター図鑑が予約受付開始！

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2025年9月5日（金）に『みいるかのうみのいきものシリーズ ゆるいるか大図鑑 大解剖してみるか～』（2025年11月6日発売予定）の予約販売を開始いたしました。

■待望のキャラクター図鑑がついに発売！

『みいるかのうみのいきものシリーズ ゆるいるか大図鑑 大解剖してみるか～』

SNS総フォロワー数130万人超の人気クリエイター・みいるかが贈る！ ゆるふわな海の生き物の妖精・ゆるいるかたちの公式キャラクター図鑑が11月6日（木）に発売予定！

キュイ～と海からやってきた、海の生き物の妖精・ゆるいるかたちのことが全部わかる！ 初の公式キャラクター図鑑。

アオイルカやピンクイルカなど、全11キャラクターのプロフィールはもちろん、相関図や質問コーナー、ショートストーリーなど、ゆるいるかたちのことをもっと知ることができちゃうページがたっぷり。みいるか＆ゆるいるかファン必携の一冊です。

■楽天ブックス限定・購入特典付き！

●全11キャラ＋みいるかのプロフィールをたっぷり紹介！●みいるかから、ゆるいるか達への質問コーナーや、ゆるいるかの日常がのぞけるショートストーリーなども充実！●おしえて、みいるか先生！ ゆるいるかの描き方や、海や川の生き物について学べるページも。

楽天ブックス(https://books.rakuten.co.jp/rb/18361632/)では、今だけの豪華特典「複製サイン入りポストカード」1枚付き（3種類の中からランダムで1種類送付）。数量限定ですので、お早めにご予約ください。

■表紙デザインのファン投票実施中！

あなたの投票が表紙を決める！ #ゆるいるか大図鑑 表紙決定キャンペーンも実施中！ 投票サイト(https://pf.gakken.jp/user/op_enquete.gsp?sid=GAE&mid=009209hY&hid=g5Mc6G3OD_0)から、好きな文字色の表紙をどちらか選んでください。ご投票、お待ちしております。

［商品概要］

『みいるかのうみのいきものシリーズ ゆるいるか大図鑑 大解剖してみるか～』

作・絵：みいるか

定価：1,430円（税込）

発売予定日：2025年11月6日

判型：188×188／64ページ

電子版：なし

ISBN：978-4-05-206216-2

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020621600(https://hon.gakken.jp/book/1020621600)

【本書のご予約・ご購入はコチラ】

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4052062167(https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4052062167)

・楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18361631/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18361631/)

