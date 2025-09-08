【沖縄県 × eiicon × 琉球ミライ】補助事業に5プロジェクトが採択決定！『OKINAWA Co-Creation Lab.2025』、新規事業創出を目指し、伴走支援を開始。

株式会社eiicon

日本最大級のオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA（アウバ）」を運営する株式会社eiicon（エイコン 本社所在地：東京都港区文京区、代表取締役社長：中村 亜由子、以下「eiicon」）は、沖縄県とともに、沖縄県内企業と全国のパートナー企業とのオープンイノベーション事業を支援する『OKINAWA Co-Creation Lab.2025（オキナワ コー クリエーション ラボ 2025、以下 本プログラム）』において募集した「補助事業」にて、応募プロジェクトの中から評価検討委員会による審査の結果、5つのプロジェクトを採択したことをお知らせします。

沖縄県 × eiicon × 琉球ミライ『OKINAWA Co-Creation Lab.2025』キックオフイベントの様子

本プログラムは、eiiconが沖縄県より2期連続運営を受託した「令和7年度オープンイノベーション創出支援事業（以下、本事業）」の取り組みです。

今期は琉球ミライ株式会社がeiiconと共に沖縄県内企業が取り組むオープンイノベーションを支援。eiiconは年間を通じ、企画・設計・運用からPR戦略まで、本事業・本プログラムに全力で取り組んでまいります。

■沖縄県 × eiicon × 琉球ミライ『OKINAWA Co-Creation Lab.2025』

補助事業採択 5プロジェクト

・株式会社琉球新報社 × 株式会社新光産業

「中小企業が変わる！共創知で実現するジェンダー平等推進アプリ」

・一般社団法人BowL × 株式会社LX DESIGN

「『複業先生(R)︎』を活用した教員のメンタルヘルス予防支援」

・株式会社yokatta × 株式会社LOCALPLAY

「感謝の気持ちを伝えるyokattaのサービス業への展開」

・テックベジタス株式会社 × シナプテック合同会社

「agrinexを活用した機能拡張モデル第１弾の実証事業」

・学校法人大庭学園 × 株式会社FROGS × 星槎国際高等学校

「未来創造型ハイブリッド高校「Ooba FROGS Innovation 高等学院（仮称）」の設立」

以上

■『OKINAWA Co-Creation Lab.2025』キックオフイベントを開催

本プレスリリースによる発表に先立ち、8月19日（火）にキックオフイベントを開催しました。

当日は、補助事業採択の5プロジェクトと、現在 協働・共創事業にて共創パートナーを募集中の県内企業5社が一堂に会し、各社の取り組みについてピッチを実施。さらに昨年度採択事業者も来場・登壇し、その後は意見交換の場にて共創に関する積極的なディスカッションが行われました。

キックオフイベントの様子

株式会社琉球新報社 × 株式会社新光産業一般社団法人BowL × 株式会社LX DESIGN株式会社yokatta × 株式会社LOCALPLAYテックベジタス株式会社 × シナプテック合同会社学校法人大庭学園 × 株式会社FROGS × 星槎国際高等学校

□今後のスケジュール

沖縄県・eiicon・琉球ミライによる伴走支援・外部専門家によるメンタリングを継続し、事業化を目指します。

また、2026年2月に成果発表会を開催予定です（協働・共創事業と合同で実施）。

■『OKINAWA Co-Creation Lab.2025』協働・共創事業では

県内企業5社が共創パートナーを募集中

・沖縄セルラー電話株式会社（情報・通信）

子育て支援・観光交通の革新に挑戦！新たな価値で豊かな沖縄の未来を創造

・沖縄ワタベウェディング株式会社（ブライダル）

結婚式のその先も、家族の幸せに寄り添い続けるパートナーへ

・株式会社りゅう（情報・通信）

沖縄の感性とデータで共創する、新たな沖縄観光の未来価値の実現

・Digital Halusa協同組合（農業・情報・通信）

新しい農業への挑戦！！農家収入1,000万円／人 モデルの実現

・社会福祉連携推進法人いーまーる（社会福祉法人）

想いがつながる いーまーる（助け合い）型福祉プラットフォームの共創

詳細は以下公式サイトをご確認ください（エントリー締切：2025年9月21日（日））。

プレスリリース https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000774.000037194.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000774.000037194.html)

■沖縄県 「令和7年度オープンイノベーション創出支援事業」について

本事業は、県内企業がデジタル等の技術・サービスを持つ県内外企業と協働・共創し、オープンイノベーションによる革新的なビジネス・サービスを創出する取組を支援することで、県内企業等の高度化に繋げることを目的に実施します。

なお、本事業内では今年度も『OKINAWA Co-Creation Lab.（本プログラム）』を開催。県内企業と県内外企業によるオープンイノベーションの0→1を支援する「協働・共創事業」と、県内企業とパートナー企業のオープンイノベーションによる新規事業創出の支援を行う「補助事業」の2事業を実施しています。

■eiicon 会社概要 https://corp.eiicon.net/(https://corp.eiicon.net/)

会社名：株式会社eiicon

本社所在地：東京都文京区後楽２丁目２－２３ 住友不動産飯田橋ビル 2号館 3階

代表者：代表取締役社長 中村 亜由子

設立日：2023年4月3日

事業内容：

オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」の運営

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」の運営

新規事業創出支援コンサルティング、オープンイノベーションに関するプロモーション支援、イベント企画・支援サービスの提供 など

株式会社eiiconは、日本最大級のオープンイノベーションプラットフォームとオープンイノベーション（OI）に特化したハンズオンコンサルティングで、企業の事業フェーズに合わせたOIの支援にて事業化をサポートしています。

オープンイノベーションとは

2003年（米）ヘンリー W. チェスブロウが提唱した「企業内部と外部メディア・技術を組み合わせることで、革新的な新しい価値を創り出す」イノベーション方法論。社内の資源に頼るばかりでなく、社外との連携を積極的に取り入れるべきであるという主張の方法です。

eiiconが展開するサービス

日本最大級オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」

累計登録社数35,000社を越えた日本最大級のオープンイノベーションに特化したWEBプラットフォーム。事業創出≒非連続な成長・事業存続を実現させる仕組みをALL IN ONEで提供。AUBAは、意図的にイノベーションを創出するためのサービス。

https://auba.eiicon.net/

完全伴走支援サービス「AUBA Enterprise」

社内新規事業・オープンイノベーションプロジェクト含め、弊社の事業創出支援経験豊富なコンサルタントが企業ごとのお悩み・ニーズに応じフルカスタマイズで支援を設計。事業戦略の支援から実際のパートナー共創にむけた具体的な出会いの場の創出・チームアップ支援、新規事業創出支援まで企業のフェーズに合わせた支援にて事業化をサポート。

https://corp.eiicon.net/service/enterprise

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」

事業を創るビジネスパーソンのための“事業を活性化するメディア”。全国各地あらゆる業界のスタートアップ・中小企業・大手企業から地方自治体・大学まで、資金調達・資金提供・共同研究などの様々な情報や事業を創るためのノウハウ情報などを配信。

https://tomoruba.eiicon.net/

主な受賞歴

2022年12月、革新的で優れたサービスとして「第4回 日本サービス大賞」優秀賞を受賞。

https://service-award.jp/result04.html

2023年2月、アクセラレーションプログラムを通じた全国のスポーツチーム／団体とパートナー企業とのマッチング・共創創出など一連のオープンイノベーションへの取組により「第5回 日本オープンイノベーション大賞」スポーツ庁長官賞を受賞。

https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20230120oip.html

