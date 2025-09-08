ハズレなし！イラストレーター・ナガノが描く虎のぬいぐるみくじが登場！【ナガノの虎ぬいぐるみくじ】

株式会社グレイ・パーカー・サービス

株式会社グレイ・パーカー・サービス（代表取締役：石綿幸治、本社：東京都中央区）は、運営するオンラインくじショップ「ナガノマーケット ナガノくじ」やナガノキャラクターズ公式グッズショップ「ナガノマーケット」において、「ナガノの虎 ぬいぐるみくじ（1回・税込1,100円）」を2025年9月12日(金)より販売いたします。

SNSで注目のイラストレーター・ナガノが描く「虎」がぬいぐるみくじに！

オンラインくじ、公式グッズショップにて販売決定！

イラストレーター・ナガノは、現在SNSで大きな注目を集めている作家です。

2025年9月現在、ナガノのXのフォロワー数は140万人を超え、主な作品である「ナガノのくま」や「ちいかわ」は投稿のたびに多くの反響を呼んでいます。

そんなナガノが描くキャラクター「虎」がぬいぐるみくじになって登場！

公式オンラインくじショップ「ナガノくじ」での販売のほか、ナガノキャラクターズ公式グッズショップ「ナガノマーケット」でも店頭販売いたします。

もちもちな触り心地の超特大ぬいぐるみから、手のひらサイズのキュートなマスコットまで、必ず当たるハズレなしのラインナップです！

「ナガノの虎 ぬいぐるみくじ」概要

特大サイズのぬいぐるみから手のひらサイズのマスコットまで、ハズレなしで全4サイズから必ず当たる！この機会にぜひお楽しみください！

- 商品名：ナガノの虎 ぬいぐるみくじ(全4種)- 販売価格：1回1,100円(税込) ※配送手数料別- 販売場所- - 公式オンラインくじショップ「ナガノマーケット ナガノくじ」- - - 販売期間：2025年9月12日(金)11:00～10月3日(金)23:59 ※なくなり次第終了- - - 購入ページ：https://online-kuji.nagano-market.jp/store/lottery/nagano-toranui- - 公式グッズショップ「ナガノマーケット」 全4店舗- - - 発売日：2025年9月12日(金)- - - 各店舗の詳細なご案内は下記よりご確認ください- - - - GINZA店：https://nagano-info.jp/tenpo_nm/ginza/- - - - SHINSAIBASHI店：https://nagano-info.jp/tenpo_nm/shinsaibashi/- - - - SAPPORO店：https://nagano-info.jp/tenpo_nm/sapporo/(https://nagano-info.jp/tenpo_nm/shinsaibashi/)- - - - OKINAWA Limited Store：https://nagano-info.jp/tenpo_nm/okinawa/(https://nagano-info.jp/tenpo_nm/shinsaibashi/)

※混雑回避のため店頭では1会計3回まで、オンラインくじは制限なしとさせていただきます。 ※店舗の状況によっては制限数を変更する場合がございます。

商品ラインナップ

◆A賞：超特大ぬいぐるみ ＜サイズ：約H600×W460×D350mm＞

全長約60cmの超BIGサイズ！

全力で発散する、躍動感あふれる虎のポーズをBIGに再現！

思わずぎゅっと抱きしめたくなる、とろける触り心地にうっとり♪

◆B賞：ぬいぐるみL ＜サイズ：約H360×W260×D250mm＞

追われ押されて思わず泣いちゃった…

表情が愛おしい全長約36cmのBIGなぬいぐるみ！

◆C賞：ぬいぐるみS ＜サイズ：約H220×W170×D130mm＞

手のひらや爪までしっかり再現！ ふにふにした柔らかな手足がたまらないぬいぐるみ。

デスクや棚に飾るのにちょうどいいサイズ感で、見ているだけで心が和みます♪

◆D賞：マスコット ＜サイズ：H130×W90×D65mm＞

はやる気持ちをギュッと抱きしめた、あのそわそわ待ちきれない表情がマスコットに！

手のひらにちょこんとおさまるサイズでボールチェーン付きだから一緒にお出かけも♪

【ナガノキャラクターズとは？】

イラストレーター・ナガノによるキャラクター、および漫画作品。

代表作「ちいかわ」、「ナガノのくま」、「MOGUMOGU食べ歩きくま」、「もぐらコロッケ」等、ゆるいイラストの中にある独特な世界観がSNSで人気。

- 関連サイト- - 公式通販「ナガノマーケット」：https://nagano-market.jp/- - オンラインくじショップ「ナガノマーケット ナガノくじ」：https://online-kuji.nagano-market.jp/store- - ナガノマーケット公式総合情報サイト「ナガノマーケットインフォ」：https://nagano-info.jp/お客様から本件に関するお問い合わせ- 商品に関するお問い合わせ株式会社グレイ・パーカー・サービス info@grayparkaservice.com- 公式オンラインくじショップ「ナガノマーケット ナガノくじ」に関するお問い合わせ下記サイト内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。https://online-kuji.nagano-market.jp/store- 公式グッズショップ「ナガノマーケット」に関するお問い合わせ株式会社Juice nagano@juice-inc.jp

株式会社グレイ・パーカー・サービス

株式会社グレイ・パーカー・サービスでは、「ちいかわ」「ナガノキャラクターズ」「mofusand」「コウペンちゃん」「可愛い嘘のカワウソ」をはじめとする様々なキャラクターのグッズ制作を行っています。

私たちが大切にしているのは、新しいキャラクターや商品をどんどん発信するだけではなく、ファンの方の満足感も大切にすること。ファンの方の気持ちを第一にしたものづくりで、これからもニーズに応え続けていきます。

〇会社名：株式会社グレイ・パーカー・サービス

〇所在地：東京都中央区新川1－6－11 ニューリバータワー7F

〇代表取締役：石綿幸治

〇設立：2012年8月23日

〇HP：https://grayparkaservice.com/

〇業務内容：雑貨等グッズの制作・販売、キャラクターデザイン制作

セールスプロモーション企画・制作、イベント企画・運営、公式通販サイト運営

※写真はサンプルです。実際の商品とは若干異なる場合がございます。

(C)nagano