ハズレなし！イラストレーター・ナガノが描く虎のぬいぐるみくじが登場！【ナガノの虎ぬいぐるみくじ】
株式会社グレイ・パーカー・サービス（代表取締役：石綿幸治、本社：東京都中央区）は、運営するオンラインくじショップ「ナガノマーケット ナガノくじ」やナガノキャラクターズ公式グッズショップ「ナガノマーケット」において、「ナガノの虎 ぬいぐるみくじ（1回・税込1,100円）」を2025年9月12日(金)より販売いたします。
SNSで注目のイラストレーター・ナガノが描く「虎」がぬいぐるみくじに！
オンラインくじ、公式グッズショップにて販売決定！
イラストレーター・ナガノは、現在SNSで大きな注目を集めている作家です。
2025年9月現在、ナガノのXのフォロワー数は140万人を超え、主な作品である「ナガノのくま」や「ちいかわ」は投稿のたびに多くの反響を呼んでいます。
そんなナガノが描くキャラクター「虎」がぬいぐるみくじになって登場！
公式オンラインくじショップ「ナガノくじ」での販売のほか、ナガノキャラクターズ公式グッズショップ「ナガノマーケット」でも店頭販売いたします。
もちもちな触り心地の超特大ぬいぐるみから、手のひらサイズのキュートなマスコットまで、必ず当たるハズレなしのラインナップです！
「ナガノの虎 ぬいぐるみくじ」概要
特大サイズのぬいぐるみから手のひらサイズのマスコットまで、ハズレなしで全4サイズから必ず当たる！この機会にぜひお楽しみください！
- 商品名：ナガノの虎 ぬいぐるみくじ(全4種)
- 販売価格：1回1,100円(税込) ※配送手数料別
- 販売場所
- - 公式オンラインくじショップ「ナガノマーケット ナガノくじ」
- - - 販売期間：2025年9月12日(金)11:00～10月3日(金)23:59 ※なくなり次第終了
- - - 購入ページ：https://online-kuji.nagano-market.jp/store/lottery/nagano-toranui
- - 公式グッズショップ「ナガノマーケット」 全4店舗
- - - 発売日：2025年9月12日(金)
- - - 各店舗の詳細なご案内は下記よりご確認ください
- - - - GINZA店：https://nagano-info.jp/tenpo_nm/ginza/
- - - - SHINSAIBASHI店：https://nagano-info.jp/tenpo_nm/shinsaibashi/
- - - - SAPPORO店：https://nagano-info.jp/tenpo_nm/sapporo/(https://nagano-info.jp/tenpo_nm/shinsaibashi/)
- - - - OKINAWA Limited Store：https://nagano-info.jp/tenpo_nm/okinawa/(https://nagano-info.jp/tenpo_nm/shinsaibashi/)
※混雑回避のため店頭では1会計3回まで、オンラインくじは制限なしとさせていただきます。 ※店舗の状況によっては制限数を変更する場合がございます。
商品ラインナップ◆A賞：超特大ぬいぐるみ ＜サイズ：約H600×W460×D350mm＞
全長約60cmの超BIGサイズ！
全力で発散する、躍動感あふれる虎のポーズをBIGに再現！
思わずぎゅっと抱きしめたくなる、とろける触り心地にうっとり♪
◆B賞：ぬいぐるみL ＜サイズ：約H360×W260×D250mm＞
追われ押されて思わず泣いちゃった…
表情が愛おしい全長約36cmのBIGなぬいぐるみ！
◆C賞：ぬいぐるみS ＜サイズ：約H220×W170×D130mm＞
手のひらや爪までしっかり再現！ ふにふにした柔らかな手足がたまらないぬいぐるみ。
デスクや棚に飾るのにちょうどいいサイズ感で、見ているだけで心が和みます♪
◆D賞：マスコット ＜サイズ：H130×W90×D65mm＞
はやる気持ちをギュッと抱きしめた、あのそわそわ待ちきれない表情がマスコットに！
手のひらにちょこんとおさまるサイズでボールチェーン付きだから一緒にお出かけも♪
【ナガノキャラクターズとは？】
イラストレーター・ナガノによるキャラクター、および漫画作品。
代表作「ちいかわ」、「ナガノのくま」、「MOGUMOGU食べ歩きくま」、「もぐらコロッケ」等、ゆるいイラストの中にある独特な世界観がSNSで人気。
- 関連サイト
- - 公式通販「ナガノマーケット」：https://nagano-market.jp/
- - オンラインくじショップ「ナガノマーケット ナガノくじ」：https://online-kuji.nagano-market.jp/store
- - ナガノマーケット公式総合情報サイト「ナガノマーケットインフォ」：https://nagano-info.jp/
お客様から本件に関するお問い合わせ
- 商品に関するお問い合わせ株式会社グレイ・パーカー・サービス info@grayparkaservice.com
- 公式オンラインくじショップ「ナガノマーケット ナガノくじ」に関するお問い合わせ
下記サイト内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。https://online-kuji.nagano-market.jp/store
- 公式グッズショップ「ナガノマーケット」に関するお問い合わせ
株式会社Juice nagano@juice-inc.jp
株式会社グレイ・パーカー・サービス
株式会社グレイ・パーカー・サービスでは、「ちいかわ」「ナガノキャラクターズ」「mofusand」「コウペンちゃん」「可愛い嘘のカワウソ」をはじめとする様々なキャラクターのグッズ制作を行っています。
私たちが大切にしているのは、新しいキャラクターや商品をどんどん発信するだけではなく、ファンの方の満足感も大切にすること。ファンの方の気持ちを第一にしたものづくりで、これからもニーズに応え続けていきます。
〇会社名：株式会社グレイ・パーカー・サービス
〇所在地：東京都中央区新川1－6－11 ニューリバータワー7F
〇代表取締役：石綿幸治
〇設立：2012年8月23日
〇HP：https://grayparkaservice.com/
〇業務内容：雑貨等グッズの制作・販売、キャラクターデザイン制作
セールスプロモーション企画・制作、イベント企画・運営、公式通販サイト運営
※写真はサンプルです。実際の商品とは若干異なる場合がございます。
(C)nagano