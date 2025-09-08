ハズレなし！イラストレーター・ナガノが描く虎のぬいぐるみくじが登場！【ナガノの虎ぬいぐるみくじ】

株式会社グレイ・パーカー・サービス

株式会社グレイ・パーカー・サービス（代表取締役：石綿幸治、本社：東京都中央区）は、運営するオンラインくじショップ「ナガノマーケット ナガノくじ」やナガノキャラクターズ公式グッズショップ「ナガノマーケット」において、「ナガノの虎 ぬいぐるみくじ（1回・税込1,100円）」を2025年9月12日(金)より販売いたします。




SNSで注目のイラストレーター・ナガノが描く「虎」がぬいぐるみくじに！
オンラインくじ、公式グッズショップにて販売決定！

イラストレーター・ナガノは、現在SNSで大きな注目を集めている作家です。
2025年9月現在、ナガノのXのフォロワー数は140万人を超え、主な作品である「ナガノのくま」や「ちいかわ」は投稿のたびに多くの反響を呼んでいます。



そんなナガノが描くキャラクター「虎」がぬいぐるみくじになって登場！
公式オンラインくじショップ「ナガノくじ」での販売のほか、ナガノキャラクターズ公式グッズショップ「ナガノマーケット」でも店頭販売いたします。



もちもちな触り心地の超特大ぬいぐるみから、手のひらサイズのキュートなマスコットまで、必ず当たるハズレなしのラインナップです！


「ナガノの虎 ぬいぐるみくじ」概要

特大サイズのぬいぐるみから手のひらサイズのマスコットまで、ハズレなしで全4サイズから必ず当たる！この機会にぜひお楽しみください！


- 商品名：ナガノの虎 ぬいぐるみくじ(全4種)
- 販売価格：1回1,100円(税込)　※配送手数料別
- 販売場所
- - 公式オンラインくじショップ「ナガノマーケット ナガノくじ」
- - - 販売期間：2025年9月12日(金)11:00～10月3日(金)23:59　※なくなり次第終了
- - - 購入ページ：https://online-kuji.nagano-market.jp/store/lottery/nagano-toranui

- - 公式グッズショップ「ナガノマーケット」　全4店舗
- - - 発売日：2025年9月12日(金)
- - - 各店舗の詳細なご案内は下記よりご確認ください
- - - - GINZA店：https://nagano-info.jp/tenpo_nm/ginza/
- - - - SHINSAIBASHI店：https://nagano-info.jp/tenpo_nm/shinsaibashi/
- - - - SAPPORO店：https://nagano-info.jp/tenpo_nm/sapporo/(https://nagano-info.jp/tenpo_nm/shinsaibashi/)
- - - - OKINAWA Limited Store：https://nagano-info.jp/tenpo_nm/okinawa/(https://nagano-info.jp/tenpo_nm/shinsaibashi/)

　　　　　※混雑回避のため店頭では1会計3回まで、オンラインくじは制限なしとさせていただきます。　　　　　※店舗の状況によっては制限数を変更する場合がございます。


商品ラインナップ

◆A賞：超特大ぬいぐるみ　＜サイズ：約H600×W460×D350mm＞



全長約60cmの超BIGサイズ！
全力で発散する、躍動感あふれる虎のポーズをBIGに再現！
思わずぎゅっと抱きしめたくなる、とろける触り心地にうっとり♪










◆B賞：ぬいぐるみL　＜サイズ：約H360×W260×D250mm＞

追われ押されて思わず泣いちゃった…


表情が愛おしい全長約36cmのBIGなぬいぐるみ！





◆C賞：ぬいぐるみS　＜サイズ：約H220×W170×D130mm＞

手のひらや爪までしっかり再現！ ふにふにした柔らかな手足がたまらないぬいぐるみ。


デスクや棚に飾るのにちょうどいいサイズ感で、見ているだけで心が和みます♪





◆D賞：マスコット　＜サイズ：H130×W90×D65mm＞

はやる気持ちをギュッと抱きしめた、あのそわそわ待ちきれない表情がマスコットに！


手のひらにちょこんとおさまるサイズでボールチェーン付きだから一緒にお出かけも♪







【ナガノキャラクターズとは？】

イラストレーター・ナガノによるキャラクター、および漫画作品。


代表作「ちいかわ」、「ナガノのくま」、「MOGUMOGU食べ歩きくま」、「もぐらコロッケ」等、ゆるいイラストの中にある独特な世界観がSNSで人気。


- 関連サイト
- - 公式通販「ナガノマーケット」：https://nagano-market.jp/
- - オンラインくじショップ「ナガノマーケット ナガノくじ」：https://online-kuji.nagano-market.jp/store
- - ナガノマーケット公式総合情報サイト「ナガノマーケットインフォ」：https://nagano-info.jp/

お客様から本件に関するお問い合わせ
- 商品に関するお問い合わせ株式会社グレイ・パーカー・サービス　　info@grayparkaservice.com
- 公式オンラインくじショップ「ナガノマーケット ナガノくじ」に関するお問い合わせ
下記サイト内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。https://online-kuji.nagano-market.jp/store
- 公式グッズショップ「ナガノマーケット」に関するお問い合わせ
株式会社Juice　　nagano@juice-inc.jp



株式会社グレイ・パーカー・サービス
株式会社グレイ・パーカー・サービスでは、「ちいかわ」「ナガノキャラクターズ」「mofusand」「コウペンちゃん」「可愛い嘘のカワウソ」をはじめとする様々なキャラクターのグッズ制作を行っています。
私たちが大切にしているのは、新しいキャラクターや商品をどんどん発信するだけではなく、ファンの方の満足感も大切にすること。ファンの方の気持ちを第一にしたものづくりで、これからもニーズに応え続けていきます。
　〇会社名：株式会社グレイ・パーカー・サービス
　〇所在地：東京都中央区新川1－6－11　ニューリバータワー7F
　〇代表取締役：石綿幸治
　〇設立：2012年8月23日
　〇HP：https://grayparkaservice.com/
　〇業務内容：雑貨等グッズの制作・販売、キャラクターデザイン制作
　　　　　　　セールスプロモーション企画・制作、イベント企画・運営、公式通販サイト運営






※写真はサンプルです。実際の商品とは若干異なる場合がございます。


(C)nagano