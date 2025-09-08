“旅して働く”をもっとしやすく。HOLICCの新アイテム『One mini』、本日9月8日（月）より通常販売開始

株式会社シンクロ

“旅して働く”をもっとしやすくするアイテムを開発・販売するブランド「HOLICC」（運営：株式会社シンクロ、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：西井敏恭）は、旗艦商品“これ1つで旅して働ける”究極のバックパック「One」のコンパクトモデル「One mini」を、2025年9月8日（月）よりHOLICCオンラインストア（https://holicc.jp/(https://holicc.jp/)）にて販売いたします。

旗艦商品の「One」は、リュックに圧縮機能という新たな領域を切り開き、独立した洋服収納スペースのファスナーを締めるだけで洋服を半分程の容量に圧縮することを可能にしました。また、「物が迷子になりやすい」「取り出す時に他の物が邪魔する」「底まで手を入れてガサゴソする必要がある」といった従来のリュックにあった課題を、スペース分割構造の採用で解決。大容量なのに出し入れしやすい仕様となっており、発売当初より人気を博しています。「One」の考え方に共感しつつも、「少し大きい」「通勤用にもう少し小さく」というリクエストを女性のお客様を中心に多数いただき、この度、メンズ・レディース兼用できるサイズ感の「One mini」の開発に至りました。

「One mini」の詳細はこちら(https://holicc.jp/products/one-mini?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=onemini&utm_content=250908&openExternalBrowser=1)からご覧ください。

One mini- 「One mini」とは

One miniは、高さ39cmのコンパクトサイズでありながら、分割構造と洋服圧縮機能により、PCや小物から約2泊分の衣類まで収納できるリュックです。旅行のプロによるパッキングノウハウを活かし、荷物を大量に入れても快適ですっきりとしたシルエット。また、男女問わず使えるユニセックスモデルで、ビジネスから日常、旅行、マザーズバッグまで、One miniひとつでスマートに対応できます。

- 大容量でコンパクト「One mini」のスマートな魅力

全スペースを有効活用できる分割構造

荷物を入れるスペースを5つに分割することで、無駄なスペースを生まず、たくさん入れても偏りなくすっきり収納できる構造に仕上げています。中央部分が2階建て構造のため、荷物が底に溜まってしまうストレスも無くなります。どのスペースのファスナーを開けてもスムーズに、荷物が取り出せます。

約2泊分の衣類が入る洋服圧縮スペース

前面の洋服圧縮スペースに衣類を入れれば、宿泊旅行でもすっきり。ファスナーを閉じるだけで厚みが半分に圧縮でき、スマートな状態で移動できます。また、フタ部分が止水ファスナー付きポケットになっているため、使用後の衣服や汗をかいた後の服、濡れたものなどを分けて入れておくこともできます。

シーン問わず使えるシンプルで上質なデザイン

「毎日使って、そのまま旅へ」を叶えるため、シンプルかつ上質さを持ったデザインに。外周ファスナーにはYKK製を使用し、耐久性・撥水性に優れた上質な生地を厳選して使用しています。さらに、長時間背負っていても疲れにくいよう、ショルダーの素材や構造にも工夫が施されています。

One mini- 「One mini」商品ラインナップ

生地は、印象の異なる2種類。「One」でも採用した、しなやかで軽やかなシルナイロンと、程よくハリと厚みがある生地感のLimovaをご用意。カラーは、ブラックとグレージュ(※Limovaのみ)の2色展開、合計3種です。

- 販売価格・スペック

販売価格：税込 25,850円

サイズ：高さ39cm × 幅28cm × 厚さ12cm（拡張時19cm）

重さ：1.2kg

容量：13～21L（うち圧縮スペース：約10L）

素材×カラー：シルナイロン コーデュラ(R)×ブラック／Limova×ブラック／Limova×グレージュ

販売チャネル：HOLICC公式オンラインストア「HOLICC SHOP」(https://holicc.jp/products/one-mini?srsltid=AfmBOorCjhh6g_d5TIbRQUH45f7ZAK4BJWzrRmi89VQvEKHcs6LzZ7Rw)、One mini取扱店舗

- ブランド「HOLICC」について

旅と仕事の境目のない生き方を、普通の選択肢にする。

「HOLICC」は、旅と仕事の行き来をスムーズにするアイテムを開発、販売するブランドです。

働くことでしか触れることのできない世界がある。

旅することでしか生まれないアイディアがある。

仕事も旅も、どちらがかけても足りなくて、どちらも絶対譲れない。

楽な道のりじゃなくていい。悪路の先にある絶景を知っている。

中途半端な覚悟じゃダメで、ギリギリの中でこそたどり着ける未来がある。

場所も時間も問わない。限界を超えるから仕事も旅も面白い。

夢中になって初めて見える景色があるんじゃないか。

そんな思いが「HOLICC」（＝夢中）には込められています。

【運営会社】

会社名：株式会社シンクロ

代表者：代表取締役社長 西井 敏恭

設立年：2016年2月

所在地：東京都渋谷区恵比寿南3-1-1 いちご恵比寿グリーングラス

「HOLICC」オンラインストア：https://holicc.jp/

シンクロ 会社HP ：https://thinqlo.co.jp

【使用可能なオフシャル画像はこちら】

https://x.gd/cGbjW