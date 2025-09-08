『ウォーキング・デッド：ダリル・ディクソン シーズン３』U-NEXT独占配信開始！新たな舞台スペインでダリル＆キャロルの激闘を描く人気サバイバルドラマのスピンオフ第３章

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、ドラマ『ウォーキング・デッド：ダリル・ディクソン シーズン３』を、本日2025年9月8日（月）より独占配信開始いたします。

再会を果たしたダリル＆キャロルは次なる舞台スペインへ

“ウォーカー”と呼ばれるゾンビがはびこる終末世界を舞台に、ぶつかりあいながらも生き抜く術を模索する人間たちを描き、11シーズンにわたるロングランの末幕を閉じた、米AMCネットワークスによる人気ドラマ『ウォーキング・デッド』（TWD）。2023年よりシリーズ本編の生存キャラクターのその後を描く、3つのスピンオフドラマが公開され、日本ではU-NEXTにて独占配信されました。



『～ダリル・ディクソン』は、そのうちでも全11シーズンにわたって登場を果たした名コンビ、ダリルとキャロルを主人公にしたスピンオフシリーズで、シーズン３ではフランスにて再会を果たしたダリルとキャロルが、愛する者たちが待つ故郷へ戻る手がかりを求め、次なる舞台スペインで共闘する全7話の物語。前シーズンに引き続き、荒廃したスペインの壮観な景色を背景に、ウォーカーや人間同士の激戦が描かれる、ロードムービーとしても楽しめる演出に注目です。



ノーマン・リーダス、メリッサ・マクブライドに加え、スペインの実力俳優らが集結！最終章につながる重要シーズン

ダリル役で主演を務めるノーマン・リーダスは、6月発売のゲームデザイナー小島秀夫による大ヒットゲームの続編「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」の主人公のモーションキャプチャーとボイスアクトを行うほか、8月公開の映画『バレリーナ：The World of John Wick』にも主要キャラクターとして出演するなど、今年は幅広い分野での活躍が著しく、日本国内での注目度も急上昇しています。ほかにもキャロル役のメリッサ・マクブライドの続投を始め、エドゥアルド・ノリエガ、オスカル・ハエナダ、アレクサンドラ・マサンカイといったスペインを代表する俳優陣が新キャラクター役でシリーズ参戦を果たします。また、同時配信となる日本語吹替版にはTWD本編と同じく小山力也（ダリル役）、長尾歩（キャロル役）2名の声優が続投します。

ドラマ『ウォーキング・デッド：ダリル・ディクソン シーズン３』は、本日より字幕版・吹替版同時で独占配信開始。すでにシーズン４制作と次作がファイナルシーズンとなることが発表されている本シリーズは、TWDユニバースの重要な一章として注目です。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=iUjbtaEDj8o ]

U-NEXT公式YouTubeでは、同シリーズ前作となる『ウォーキング・デッド：ダリル・ディクソン シーズン２ -キャロルの書-』の第1話を9月30日（火）まで期間限定で無料公開中。合わせてお楽しみください。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=S-Pb3WncOC0 ]

『ウォーキング・デッド：ダリル・ディクソン シーズン３』（全7話）

【配信開始日時】2025年9月8日（月）11:00 第1話配信 以降毎週月曜週次配信

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0225382

【配信形態】見放題

【スタッフ】

製作総指揮：デヴィッド・ザベル、ノーマン・リーダス、メリッサ・マクブライド、グレッグ・ニコテロ、ダニエル・パーシヴァル、ブライアン・ボックラス、スコット・M・ギンプル、アンジェラ・カン、スティーヴン・スクイランテ、ジェイソン・リッチマン、シルヴィア・アラエス、ヘスス・デ・ラ・ベガ

監督：グレッグ・ニコテロ、ダニエル・パーシヴァル、ティム・ソーサム、マイケル・スロヴィス

脚本：デヴィッド・ザベル、ジェイソン・リッチマンほか

【キャスト】

ダリル役：ノーマン・リーダス（日本語吹替：小山力也）

キャロル役：メリッサ・マクブライド（日本語吹替：長尾歩）

アントニオ役：エドゥアルド・ノリエガ（日本語吹替：滝知史）

フェデリコ役：オスカル・ハエナダ（日本語吹替：斉藤次郎）

パス役：アレクサンドラ・マサンカイ（日本語吹替：種市桃子）

(C)2025 Stalwart Productions LLC.





