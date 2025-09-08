秋も深まりつつある昨今、街や山、水辺で見られる身近な植物を網羅。季節の移ろいを楽しみながら散歩しよう!

株式会社大洋図書

株式会社大洋図書は9月8日（月）、『草花逍遥 四季のめぐり 街と野山の植物図誌』を刊行いたしました！ 春夏秋冬の身近な草花や四季折々の名所、そして自分で採って食べられる雑草、木の実まで、総370種の草花、樹木を詳解。延べ約550種の植物に言及!!

春の章、夏の章、秋の章、冬の章と季節ごとに分け、街散歩、山散歩、水辺の散歩で見られる植物を原色図鑑で網羅。散歩が楽しくなります!

春夏秋冬の草花、樹木についての企画記事を充実させ、読み物としての楽しみも追求しました。

春──花咲く山、花咲く街 桜咲く景色…桜鑑賞の基本、菜の花の仲間と「食べられる春」、桃と菖蒲 端午の節句とひな祭り

夏──夏のはじまりに咲くふたつの花 紫陽花と朝顔、夏の夕涼み 草花散歩

秋──秋の風物詩 風にゆれる秋桜たち、日本の草文化を支えた ススキの原風景

冬──冬に咲く花の三姉妹 山茶花、牡丹、椿、寒中に咲く 春を告げる梅の花 など

その他、知っておきたい四季の豆知識や植物の基本を解説。これだけで、草花や日本の四季に関する知識は大枠でつかめます。

その他、あまり遠出しなくても鑑賞できる四季折々の名所を紹介。紅葉の季節は、身近な街路樹の街を特集しました。

巻末には季節ごとに実際に自分で採取出来て、料理に使える草木、木の実を特集。新しい視点で、街や山道の植物を眺めることができます。

総370種の草木の紹介と、延べ550種の植物への言及で、今日からあなたも草花の博物誌家! これ一冊をカバンに入れて出かけましょう!!

【ムック誌概要】

書名：『草花逍遥 四季めぐり 街と野山の植物図誌』

発行・発売：大洋図書

発売日：2025年9月8日（月）

価格：1,400円（税込）

判型：AB（210×257mm）

仕様：総128頁／右開きタテ組／オールカラー

商品ページＵＲＬ：https://taiyohgroup.jp/magazine-mook/health-general/id005541/