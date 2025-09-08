サボテン抱水美容シャンプー・サボンドサボタから数量限定の香りが登場！北国の冷気をまとった白いラベンダーを重ねて涼しげレディに!残暑をはらう「雪華ラベンダーティーの香り」

アンド・ナイン株式会社

アンド・ナイン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：加藤修）は、超保湿×サボテンの力で「めんどくさい」を応援するヘアケアブランド・「Savon du Savot」(以下：サボンドサボタ )より、北国の冷気をまとった白いラベンダー「美郷雪華」を使用した「雪華ラベンダーティーの香り」を数量限定で発売いたします。

サボンドサボタ公式HP：https://andnine.jp/pages/savon-du-savota(https://andnine.jp/pages/savon-du-savota)

■数量限定 秋田県美郷町産「美郷雪華」を使用 "雪華ラベンダーティー"

サボンドサボタ初となる限定の香りは、日本で唯一・秋田県美郷町のみに咲く白いラベンダー「美郷雪華」をふんだんに使用した、残暑の疲れをはらう「雪華ラベンダーティー」の香り。

サボテン由来*¹の立体補修成分*²「ヘアプランパー(R)*¹*²」配合で使うたびにうるおいはずむぷっくりツヤ髪な仕上がりはそのままに、涼やかにバスタイムを彩る「雪華ラベンダーティーの香り」をお楽しみください。

・２つのラベンダーの香りを重ねると、冷気をまとった涼しげレディな香りに

【シャンプー】

ビターフローラルの香調。さわやかな甘さが際立つ秋田県美郷町産の白いラベンダー「美郷雪華」をトップノートに使用。ウォータリーなラベンダーとフェミニンなすずらんのコントラストが特徴的。甘くしたたる透明感のあるムスクが調和し、自由でラグジュアリーな印象に。

【トリートメント】

ティーフローラルの香調。冷房疲れがほどけていくようなとろける紅茶に、秋田県美郷町産の白いラベンダー「美郷雪華」をブレンド。華やかなジャスミンと甘くとろけるハチミツ＆ミルクを加えたご自愛フレグランスでくつろぎの空間に。

■商品ラインナップ

【商品名】【限定品】サボンドサボタ モイストプランプペアセット 雪華ラベンダーティー

（シャンプー&トリートメント＋お試し2連サシェ)

【キット内容】

・サボンドサボタ モイストプランプシャンプー（雪華ラベンダートワレの香り）

・サボンドサボタ モイストプランプヘアトリートメント（雪華ラベンダーティーの香り）

【希望小売価格】各420mL ／ \3,300（税込）

ぷっくりツヤ髪をもたらす、サボテン由来成分*¹と立体補修成分*²を組み合わせた、独自商標成分「ヘアプランパー*¹*²」を配合。保湿と補修を同時にかなえて、使うほどに髪1本1本がうるおいはずむような手ざわりにモイストプランプします。

高機能成分と独自のメソッドを用いて、毎日がんばる社会人に向けて”「めんどくさい日」を応援します”をマニフェストに掲げる「Savon du Savota」のシャンプー・ヘアトリートメントがセットになった限定キット。

■「Savon du Savota」について

美容室メーカーが髪保湿を極めた。超保湿×サボテン*¹の力で毎日限界な皆さまを応援するヘアケアブランドです。 ヘアプランパー*¹*²(R)が補修と保湿を同時にかなえて、めんどくさい日も光をはじいてまとまるぷっくりツヤ髪へ。

・くり返した乾燥・パサつきに「モイストプランプシリーズ」

・モイストプランプシャンプー／ヘアトリートメント

本体：各420mL ・g／ \1,650（税込） 詰め替え：各310mL ・g／ \1,210（税込）

・モイストプランプシャンプー／ヘアトリートメントお試し 10mL＋10g ／ \110（税込）

・サボテンスクラブスケーラー 170g 1,540円（税込）

・3Dリペアヘアオイル 100mL 1,650円（税込）

・フレッシュオイルインヘアミルク 100g 1,540円（税込）

＊1 オプンチアフィクスインジカ花エキス、オプンチアフィクスインジカ種子油、オプンチアフィクスインジカ茎エキス（すべて保湿） ＊2 加水分解ケラチン（羊毛・カシミヤヤギ）、ココジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン（羊毛）（すべて補修）

＜お問い合わせ先＞

社名：アンド・ナイン株式会社

TEL：03-5778-9262

住所：東京都港区南青山 6-2-9 KSビル9階

サボンドサボタ公式HP：https://andnine.jp/pages/savon-du-savota

Savon du Savota 公式Instagram：https://www.instagram.com/savota_official

アンド・ナイン企業情報：https://andnine.jp/