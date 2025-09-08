キュービック、株式会社エナジーリンクスより太陽光発電マッチング「エコ発」事業を取得し、株式会社energy novaを子会社化

株式会社キュービック

株式会社キュービック（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：世一英仁、以下「キュービック」）は、このたび株式会社エナジーリンクス（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：田中直行、以下「エナジーリンクス」）が運営する太陽光発電のマッチングプラットフォーム「エコ発」関連事業を承継した新会社、株式会社energy nova（本社：東京都新宿区、代表取締役：世一英仁、以下「energy nova」）の全株式を取得し、energy novaがキュービックグループに参画したことをお知らせいたします。

■本件の目的

キュービックは「インサイトに挑み、ヒトにたしかな前進を。」をミッションに掲げ、長年にわたりヒト起点のマーケティングとデザインを組み合わせ、比較サイトを中心としたデジタルメディア事業を展開してまいりました。人々のインサイト（深層心理）を的確に捉え、最適な情報と解決策を提供することで、よりスムーズな課題解決体験を創造することを得意としています。キュービックがこれまで培ってきたこの強みを活かせる新たな事業領域を模索する中で、今回の株式取得に至りました。

energy novaは、住宅用太陽光発電・蓄電池市場において、2013年から家主と施工業者のマッチングサービス「エコ発」および「エコ発蓄電池」を運営し、300を超える販売店との提携をベースに顧客基盤を築いています。energy novaの事業基盤とキュービックの強みを掛け合わせることで、大きな事業シナジーが期待できると判断いたしました。

■株式会社energy novaの事業概要

energy novaは、住宅用太陽光発電および蓄電池の導入を検討する家主と、施工業者をつなぐマッチングプラットフォーム「エコ発」「エコ発蓄電池」を展開しています。複雑な情報収集や業者選定のプロセスを簡略化し、最適な意思決定を支援するサービスを提供しています。

【公式サイト】

・エコ発：https://www.eco-hatsu.com/

・エコ発蓄電池：https://www.eco-hatsu.com/battery/

【サービスの特徴】

・一括見積もりサービス： 複数の施工業者から一度に見積もりを取得し、比較検討できるサービスです。

・専門家による情報提供： 専門家へのインタビューなどを通じ、導入検討者向けに質の高い情報を提供しています。

・信頼できる業者とのマッチング： 独自の基準で選定した優良な施工業者とのマッチング機会を創出しています。

今後は、キュービックが持つユーザーインサイトの分析力やコンテンツマーケティングのノウハウを活かし、energy novaのサービスにおけるユーザー体験のさらなる向上を目指してまいります。

■今後の展望：持続可能な社会の実現と事業成長への貢献

キュービックはenergy novaをグループに迎え、同社の事業を新たな柱の一つとして成長させてまいります。キュービックのデジタルマーケティングに関する知見を最大限に活用し、同サービスの事業成長を加速させていく所存です。

キュービックは今後も、既存事業の成長はもちろんのこと、事業シナジーが見込めるM&Aや他企業との連携を積極的に検討し、持続的な成長と企業価値の向上に努めてまいります。

■株式会社energy novaについて

株式会社energy novaでは、固定価格買取制度が始まった翌年、2013年から再生可能エネルギー普及促進の一助となるべく太陽光発電設置のマッチングサービス「エコ発」および「エコ発蓄電池」を運営しています。また、政治家、大学教授、エネルギーアナリスト、太陽電池研究者など様々な専門家へのインタビューなどをおこない、再生可能エネルギーを導入される方への情報発信もおこなっています。

URL ： https://energynova.co.jp/

所在地 ： 〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー16階

設立 ： 2025年4月14日

代表者名 ： 代表取締役 世一 英仁

■株式会社キュービックについて

キュービックは「インサイトに挑み、ヒトにたしかな前進を。」をミッションに掲げ、ヒト起点のマーケティング×デザインでビジネスを前進させる会社です。比較サイトを中心としたデジタルメディア事業を行っており、新しい価値を見つける比較サイト『your SELECT.』(https://cuebic.co.jp/your_select/)、暮らしをおいしく便利にするウォーターサーバーの比較サイト『ミズコム』(https://waterserver-mizu.com/)、転職活動や新しいキャリアの選択を支援するサービス『ミライトーチ』(https://www.hop-job.com/)を運営しています。フィールドワークを重視し、表面的なニーズではなくインサイト（深層心理）を的確に捉え、人々をよりスムーズな課題解決体験へと導いています。

URL ： https://cuebic.co.jp/

所在地 ： 〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー16階

設立 ： 2006年10月24日

代表者名 ： 代表取締役 世一 英仁

■本件のお問い合わせ先

株式会社キュービック PRチーム ： 小笠原、平山

E-mail ： cuebic-pr@cuebic.co.jp

Tel ： 03-6908-9765