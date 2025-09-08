ゴードン・マレー・グループ、IFS Cloud導入で次世代自動車イノベーションを加速

IFSジャパン株式会社

英国を代表する先駆的カーデザイナー、産業用AIを活用したデジタルトランスフォーメーションでT.33スーパーカー開発を推進

2025年9月1日、英国ロンドン発 - 産業用AIソフトウェアのリーディングプロバイダーであるIFSは本日、長年のお客様であるゴードン・マレー・グループ（GMG）が、T.33スーパーカーシリーズの生産を支援する戦略的なデジタルトランスフォーメーションの一環として、IFS Cloud(TM)へのアップグレードを決定したことを発表しました。今回のIFS Cloudの導入により、GMGは今後5年間でさらなる事業拡大を図り、追加モデルの発表に応じて新しい部門への進出を継続的に推進していきます。

自動車デザインとエンジニアリングの先駆者であるGMGは、IFS Cloudを活用して業務効率を高め、運営全体を最適化します。コンポーザブルなアーキテクチャーと産業用AIを組み込んだIFS Cloudは、GMGのオペレーション全体におけるデジタル基盤として機能し、リアルタイムでのデータ可視化、より高度な意思決定、そして持続的なイノベーションへのシームレスな道筋を提供します。

IFSは、サプライチェーン、財務、プロジェクト管理、製造業務など、グループ全体を包括的に支援し、GMGのチームが世界中のお客様に向けて、卓越したハンドクラフトの高性能車を届けることに専念できるよう後押しします。

ゴードン・マレー・グループ CEO フィル・リー氏は次のように述べています。「IFS Cloudへのアップグレードは、ゴードン・マレー・グループのイノベーションの旅における重要な一歩です。私たちには、成長と共に進化するプラットフォームが必要です。スケーラビリティ、インテリジェンス、そして統合されたデータ基盤を備えたIFS Cloudによって、我々のオペレーションを、私たちが設計する自動車と同じくらい先進的なものに進化させることができます」

IFS 英国・アイルランド・ベネルクス担当マネージングディレクター ステファニー・プーアは次のように述べています。「ゴードン・マレー・グループは、最先端の自動車デザインにおけるベンチマーク的存在です。今回のパートナーシップ強化とIFS Cloudによる進化を支援できることを誇りに思います。産業用AIを業務に組み込むことで、精度とパフォーマンスを新たな次元へと高め、ブランドが誇る革新性とクラフツマンシップで、お客様をあらゆる場面で魅了し続けることが可能になります」

IFSについて

IFSは、産業用AIおよびエンタープライズソフトウェアの分野で世界をリードするプロバイダーであり、製造、資産管理、サービス運用を通じて、地球を支え、守るハードコアなビジネスを支援しています。IFSのテクノロジーは、製品を製造し、複雑な資産を保守し、サービス重視の業務を管理する企業が、産業AI(TM)の変革力を活用し、生産性、効率性、持続可能性を向上させることを可能にします。

IFS Cloudは、AIを活用した完全にコンポーザブルなプラットフォームであり、お客様の特定の要件やビジネスの進化に柔軟に対応できるよう設計されています。ERP、EAM（企業資産管理）、SCM（サプライチェーン管理）、FSM（フィールドサービス管理）などのニーズを包括的にカバーします。IFSのテクノロジーは、AI、機械学習、リアルタイムデータ、アナリティクスを活用して、お客様が十分な情報に基づいて戦略的な意思決定を行い、サービスの瞬間 (Moment of Service(TM)) を実現できるように支援します。

IFSは1983年に、最初のお客様の敷地の外にテントを張った5人の大学の友人によって設立されました。彼らは、年中無休で対応し、お客様のニーズを第一に考えていました。それ以来、IFSは80カ国で7,000人以上の従業員を抱えるグローバルリーダーに成長しました。機敏性、顧客中心主義、信頼という基本的な価値に基づいて、IFSは価値を提供し、戦略的変革を支援することで世界的に認められています。当社は、この分野で最も推奨されるサプライヤーです。その理由については、ifs.com/jaをご覧ください。

※本プレスリリースは、2025年9月1日に英国で発表されたニュースリリースの抄訳版です。