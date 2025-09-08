【イベントレポート】返信率を劇的に上げるスカウト文はAIと作る時代へ。LUF主催「AI採用スキルアップ勉強会」、核心の第3回「スカウティング編」を開催。

LUF株式会社詳細はこちら！ :https://luf.co.jp/seminar/2507-09

人事向けキャリア支援サービスを展開するLUF株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：堀尾 司）は、2025年8月20日(水)に「人事キャリアを加速する！AI時代の採用スキルアップ勉強会」の第3回を開催しました。

今回のテーマは、採用活動の最前線である「スカウティング」。

多くの参加者が高い満足度を示し、候補者一人ひとりに最適化されたスカウト文をAIで効率的に作成する具体的な手法が実演されました。

本リリースでは、その様子をイベントレポートとしてお届けいたします。

■コピペ文はもう届かない。候補者自身もAIでスカウトを選別する時代

イベント冒頭、登壇した弊社代表の堀尾は、最新の転職市場の動向に言及。

候補者の元に届くスカウトメールが急増する一方、候補者側もAIを活用して自分に合ったスカウトを選別するサービスが登場している現状を解説しました。

参加者からは「今はそんなことになっているんですね」と驚きの声も上がり、画一的なメッセージでは候補者に届きすらしないという、採用担当者が直面する厳しい現実が共有されました。

■ハイライト：候補者の「心に響く一文」をAIと共創する

本セッションでは、単なるスカウト文の自動生成に留まらない、一歩踏み込んだAI活用術が実演されました。

具体的には、候補者の職務経歴書やSNSの投稿といった公開情報をAIに読み込ませ、「この人物のキャリアにおける価値観や興味関心を分析し、最も心に響くであろう冒頭の一文を提案してほしい」といったプロンプト（AIへの指示文）を実行。

AIが生成した複数の切り口から最適なものを選び、パーソナライズされたスカウト文を秒速で作成するプロセスが示されました。

参加者アンケートでも「どのような情報を読み込ませ、どのような指示を出すと良いのかもっと具体的に知りたい」という、より実践的なノウハウへの高い関心が寄せられました。

■「これからスカウトを始めるので勉強になった」参加者のネクストアクションへ

今回の勉強会は、まさにこれからスカウティングを強化しようと考えている参加者にとって、具体的な道筋を示す場となりました。

アンケートでは「これからスカウトをしていく予定でしたので、勉強になりました」との声も寄せられ、学んだことをすぐにでも実践したいという参加者の熱意が感じられました。

■今後の展望：次は「面接」と「資料作成」の質をAIで向上

候補者との最初の接点となるスカウティングの次は、いよいよ「面接」と「採用資料」の質をAIで向上させるフェーズです。

面接官による評価のブレを防ぎ、候補者の入社意欲を高める採用ピッチ資料を効率的に作成する裏技を解説します。

■今後の展望：「知る」から「使いこなす」へ、全5回で伴走

本勉強会シリーズは、今後「スカウティング」「面接設計」「内定者フォロー」といったテーマで、採用プロセスの全工程を網羅していきます。各回で実践的なプロンプト集を提供し、参加者全員がAIを「使いこなせる」状態になるまで伴走します。

■次回勉強会のご案内

第5回は「内定者フォロー・キャリア設計編」として、今回のアウトプットをさらに昇華させ、内定辞退を防ぐパーソナライズされたオンボーディングプランをAIで設計していきます。

テーマ: 第5回 内定者フォロー・キャリア設計編

日時: 2025年9月17日 (水) 19:00～20:00

お申し込みはこちら！ :https://luf.co.jp/seminar/2507-09■弊社登壇者紹介堀尾 司

LUF株式会社 代表取締役 CEO

1994年(株)リクルート入社。

2004年ソフトバンクBB(株)入社、営業・技術統括の組織人事を担当。

2012年グリー(株)入社、人材開発の責任者を歴任。

2014年より東京東信用金庫に入庫し、地域活性化やスポーツチームのプロリーグ参入に向けた経営に従事。

2017年(株)AllDeal創業、2018年11月(株)All Personalに社名変更。

2022年にLUF(株)を創業し代表取締役に就任。

【CANTERAコミュニティについて】

CANTERAコミュニティは、人事の本質について体系的に学ぶ場「CANTERA」の卒業生・利用者の有志によって運営されているコミュニティプラットフォームです。

CANTERAは2017年の発足以来、1,500名を超える人事責任者、担当者、経営者の方々にご活用いただいてきました。人事担当者は、誰にも相談できない悩みや、経験・勘に頼らざるを得ない場面に直面しがちです。私たちは、そんな「孤独になりやすい」人事の皆さんが繋がり、支え合える場を提供したいと考えています。これまでも勉強会や交流会を通じて、仲間を支えあう活動を行ってきました。

2025年以降、CANTERAコミュニティはさらに活動を加速させ、様々なイベントを通じて、人事パーソンの皆様の「待ち遠しい明日」を創る一助となることを目指します。

