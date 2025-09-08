【UNDER R】 グランドオープンから一周年の9月12日(金)より、オリジナルブランドをローンチ！

株式会社リトルリーグ



「FOR YOUTH & CREW」

UNDER Rはこれまで、デザイナーやアーティスト、スケーターやサーファー、フォトグラファーやミュージシャン、モデル、DJなど、ジャンルを超えた多くの仲間たちと数々のイベントを開催し、CREWを増やしてきました。若者が持つエネルギー、年齢に捕らわれず強い意志を持ち生きる人たちを「YOUTH」と呼び、そんな仲間たちからインスピレーションを受けて制作した、Tシャツやスウェット、レザージャケットやニット、グラフィックアイテムやストライプシャツなど、日常的な幅広いアイテムがラインナップ。アイテムはどれもパターンから作成しており、素材やシルエット、着心地など細かなところまで拘りが詰まった仕上がりとなっています。新たに制作されたUNDER Rらしいユニークな5種のネームタグも魅力の一つとなっています。





また、１周年を迎える9月12日 (金) 当日の17時からは、フリーエントランス＆フリードリンクにてローンチパーティーも開催。UNDER Rの新たなプロダクト、世界観をお楽しみください。

■Leather Jacket（BLACK - S/M/L）\132,000

■Superego Shirt（LT BLUE,BLUE - S/M/L）\42,900

■Superego Sweat Crew（GRAY,BLACK - S/M/L/XL）\21,000

■Superego Tee（WHITE,BLACK - S/M/L/XL）\9,900

■Knit Polo（GRAY,NAVY,BLACK - S/M/L）\31,900

■Knit Sweat（GRAY,NAVY,BLACK - S/M/L）\28,600

■Rigid Indigo Denim（INDIGO - 28/30/32/34/36）\31,900

■Rigid Black Denim（BLACK - 28/30/32/34/36）\31,900

■Stripe Shirt（SAX,WHITE,BLUE,BLACK - S/M/L）\34,100

■Gabardine Pants（O WHITE,BEIGE,BROWN,NAVY,BLACK- S/M/L）\28,600

■Standard Tee（PINK,PURPLE,GREEN,BLUE,WHITE,BLACK - S/M/L/XL）\8,800

■Standard LS Tee（PINK,PURPLE,GREEN,BLUE,WHITE,BLACK - S/M/L/XL）\9,900

■Sweat Crew（GRAY,BLACK - S/M/L/XL）\20,900

■Sweat Hoodie（GRAY,BLACK - S/M/L/XL）\23,100

■Sweat Zip Hoodie（GRAY,BLACK - S/M/L/XL）\25,300

■Sweat Pants（GRAY,BLACK - S/M/L/XL）\23,100

■Dashwood books Tee（WHITE - S/M/L/XL）\12,100



【UNDER R Brand Launch Party】

開催日：9月12日 (金)

会場：UNDER R 千駄ヶ谷

時間：17時～21時

公式HP :https://ronherman.jp/underrInstagram :https://www.instagram.com/under_r_tokyo/