平祐奈が語る、姉・平愛梨＆長友佑都夫妻のリアルな食卓事情 若槻千夏、「最近拗らせてきたなと思うこと」にアンミカも共感｜『ガールオアレディ シーズン2』第3話

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリー『ガールオアレディ シーズン2』第3話を2025年9月7日（日）夜9時より放送いたしました。

■『ガールオアレディ シーズン2』とは

本番組は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリーです。世代の異なる女性たちが、結婚への「憧れ」と「現実」に正面から向き合い、それぞれの人生観や価値観が交差する恋の行方を追いかけます。年齢もバックグラウンドも異なる8人の女性たちが、悩みや葛藤を乗り越えながら自分らしい幸せを探す姿にご注目ください。また、「婚活ドキュメンタリー」を見守るMCには、前シーズンでもMCを務めたモデルでタレントのアン ミカさん、タレントの若槻千夏さんに加え、お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾さん、俳優の平祐奈さんが決定しております。

■「家族と毎日違うものを食べるってあり？」平祐奈が語る、姉・平愛梨＆長友佑都夫妻のリアルな食卓事情

2025年9月7日（日）夜9時配信の第3話では、第2話のラストで発表された「男性は今夜、一緒に過ごしたい女性の部屋に行くことができます」とのアナウンスの全貌が明かされました。その夜、美容師のトシヒコは、SDN48出身の元アイドル・アイミの部屋を訪問。翌朝、レディチームの前でアイミは、トシヒコについて「食べ物にすごいこだわりがあって…。家族で別々のご飯を食べることがなかったから、料理の面が心配」と話し、ストイックな食生活に戸惑っている様子を見せました。

そこでスタジオではMCの藤森慎吾さんが「サッカー選手の奥さんって料理どうしてるの？」と尋ねると、平祐奈さんはサッカー選手・長友佑都さんの妻で姉の平愛梨さんについて「すごい量を作ってて。たんぱく質なども気にしてる。お姉ちゃんは自分も賢くなれて良いって言っています」と明かしました。

■”思わせぶり社長”がこだわり強めの“婚活150人美女”にまさかの再アプローチ…藤森慎吾「ミスターどのツラ下げて」若槻千夏「ややこしくすんなって！」

この日、新たに「ガールとレディ、男性が一堂に会し共同生活をスタートする」というルールが発表に。ただし、男性が共同生活に参加できるのは、女性から選ばれた場合のみ。さらに、男性には女性が考えた理想のデートに一緒に行きたい相手を一人選ぶというルールも明かされました。

前日の夜、フェンシングプロコーチ・ケンタと距離を縮めたアイは、「リュウスケくんが来たら、昨日ガールのもとに行った理由を聞いて、今日もう一度話してから判断したい」と話します。そしてデートの待ち合わせ場所で待つアイの前に現れたのはケンタ、コウキ、そしてまさかのリュウスケ。この展開にスタジオでは「出ました！」と声が上がり、若槻さんは「もういいって、ややこしくすんなって！」、藤森さんは「ミスター、どのツラ下げて」とリュウスケの登場にコメントし、笑いを誘いました。

デートの最中、アイはリュウスケに「昨日の夜は何をしていたんでしょうか？」と質問。リュウスケは「昨日はガールの方に行きました」と答え、状況を説明します。アイは、「2人で話したときに8人の中で1番いいって言ってくれたのは嬉しかった。昨日の夜も作った香水をつけて待っていたの。でもガールとレディの間で迷っているのかなと思って…。そうであれば、1番いいって言葉は違うのかなと感じた」と率直な思いを伝えました。リュウスケさんは「そうだね。言葉と行動が一致していなかった」と、反省の様子を見せました。アイは「リュウスケくんのことはすごくいいと思ってる、けどもう一人気になる人がいる。自分の心に従って行動してほしいし、私もするね」と締めくくりました。

■「良かれと思って…」若槻千夏、「最近拗らせてきたなと思うこと」にアンミカも共感

スタジオトークでは、藤森さんが「レディのお二人（アン ミカさん、若槻さん）は歳を重ねて慎重になってきたな、最近拗らせてきたと思うことは？」と質問。若槻さんは「良かれと思って全部伝えちゃいません？」と口を開くと、アン ミカさんも「わかるわあ」と共感。若槻さんは続けて「ガール見ててもそんなに腹の底から会話しないじゃないですか。きゃっきゃっきゃって。レディは全部今の状況を伝えてあげなきゃ！みたいな。急いじゃうんだよね。それがハマらなかったときもあると思う。」と振り返り、藤森さんも「時と場合によるのよ。真剣な話をしたいときはガール物足りないなもあるし、ちょっと楽しみたいときはレディのワンパン重いなもあるし…」と男性メンバーの思いを代弁した様子で語りました。

番組の最後には、女性は朝まで一緒に過ごしたい男性1人だけを部屋に入れることができます。断ることも可能です。とのアナウンスが…。翌日からスタートする共同生活を前に、ガールメンバー、レディメンバーが下した決断は…？『ガールオアレディ シーズン2』第3話は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。ぜひお楽しみください。

■ABEMA『ガールオアレディ シーズン2』 概要

第3話放送日時：2025年9月7日（日）夜9時～

放送チャンネル：ABEMA SPECIAL

第3話放送URL：https://abema.tv/video/episode/90-1849_s2_p3

第4話放送日時：2025年9月14日（日）よる9時

第4話放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/A2Yv4VnKNGchyh

